調研：明年全球半導體市場將衰退5％

市調機構IC Insights統計，2022年下半年雖然面臨庫存修正壓力，但全球半導體市場規模將達6,360億美元續創歷史新高，而受到全球通膨及總體經濟不確定性大增，以及記憶體價格明顯走跌的影響，2023年全球半導體市場規模將年減5％、僅6,042億美元。

報告指出，受惠於新冠肺炎疫情帶動全球數位轉型，2021年全球半導體市場規模年增25％達6,147億美元，2022年上半年市況熱絡，但下半年進入庫存調整，整體來看仍年增3％達6,360億美元，續創歷史新高紀錄。其中，IC Insights預估今年包括光學、感測器、分離式元件（OSD）市場產值較去年成長8％達1,127億美元，積體電路（IC）市場產值年增約3％達5,233億美元，均改寫歷史新高。

由於全球通膨導致消費性電子銷售疲弱，晶片生產鏈進入庫存去化，IC Insights預期庫存調整會延續到明年上半年，預估2023年全球半導體市場規模將降至6,042億美元，與今年相較下滑5％。其中OSD市場將較今年微增至1,128億美元表現強勁，但IC市場受到記憶體價格大跌及需求轉弱影響，產值將年減6％達4,914億美元。

市調認為，庫存調整造成半導體市場景氣循環加速趕底，產業歷經2023年周期性下滑後就會重返成長，除了新產品推出帶動需求，包括車用電子、人工智慧、高效能運算（HPC）、工業自動化等新應用亦會拉升晶片需求，加上新一代電子產品的晶片含量（silicon content）增加趨勢不變，預期2024～2026年會進入新一波成長循環，2026年市場規模將成長至8,436億美元，年複合成長率達6.5％。

至於另一家市調機構Gartner亦指出，2022年全球半導體市場營收將年增4％達6,180億美元，但2023年半導體市場營收預估已下修至5,960億美元，較今年下滑約4％，記憶體價格大幅下跌是主要原因。Gartner指出，半導體營收短期展望已經惡化，全球經濟快速惡化和消費者需求減緩，恐將對2023年半導體市場產生負面影響。