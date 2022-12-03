新南向升溫 電子業加速拓廠

在貿易戰、疫情、中國封控/能耗雙控等因素的干擾下，電子產業大洗牌，不論終端客戶或供應鏈業者，都高度重視大陸之外備援生產基地的布局，其中最為突出的當屬PCB廠，各家業者今年來密集宣布在東南亞建置產能，相關設備廠雨露均霑，接單能見度高。

法人表示，由於市況反轉，今年以來，設備廠表現兩樣情，一過上半年部分廠商展望就下修，對明年的景氣看法也偏向保守，但也有業者受惠IC載板、半導體、高階PCB等需求，加上擁有東南亞擴產的訂單，包括迅得、志聖、群翊、由田、亞泰金屬等，樂觀看待明年營運表現。

市場人士表示，電子廠在東南亞的布局相當積極，尤其是PCB業者，在泰國設有產能者包括泰鼎-KY、敬鵬、競國，馬來西亞則有精成科，今年來宣布前進東南亞的電子業者持續升溫，如FCCL廠台虹、三大CCL廠台光電、聯茂、台燿全數報到，PCB板廠則有定穎投控、楠梓電和志超。

一個值得注意的現象是，電子業者的海外同業，包括日本、韓國、中國、乃至歐美的業者，也同步看好東南亞的局積極搶進。

志聖和群翊的主管表示，雖然今年景氣不佳，但客戶在核心製程、先進製程的投資腳步並沒有停下來，尤其高階IC載板、先進封裝等領域，供應鏈持續轉移東南亞現象，會引爆另一波值得期待的新商機。

群翊掌握馬來西亞、越南的載板需求，泰國擴充汽車PCB的部分也受惠，公司表示，持續關注產業的動態發現，包括台灣、奧地利、日本、韓國等地的客戶，均對東南亞的布局展開規劃。

志聖主管強調，供應鏈轉移東南亞商機相當有潛力，但設備的生產、售後、運輸等部分，要有相對應的配套方式，中國大陸的客戶則以在地生產、在地研發的方式服務，東南亞初期發展，還是依賴兩岸的支援，會先增加在地的服務/業務人員，並同時評估在當地設廠的時間點。

PCB業者指出，今年雖感受到產業投資趨緩，但規模較大的載板廠，以及需求仍強的汽車板、伺服器板仍持續投資。值得注意的是，雖然消費性需求下滑、景氣前景也還不明朗，但地緣政治紛擾是不得不面對的變數，進一步影響廠商投資決策，朝向東南亞進行布局。