日月光吳田玉：先進製程 台灣唯一機會

日月光投控營運長吳田玉2日表示，未來五年，先進製程是台灣半導體產業最佳、也是唯一的機會，但全球研發必須與台灣供應鏈結合，成熟製程方面真正放量的市場，會在中國大陸，台灣業者可以彈性部署。

對於全球通膨的影響，吳田玉表示，半導體業者成本上升，是「必然、且已經發生的情況」，業者得應對價格波動，迎接工業與車用電子等新應用大幅成長的商機，同時應對政經局勢變化導致的競爭多元化。

吳田玉說，半導體產業過去40年，因為價值提升及出貨放量，是非常漂亮的規模經濟及價值提升的正循環，但在一波波的循環中，現在出現了二個質變。第一個質變是價格的波動及成本墊高，然而晶片價格上漲往往會造成量的減少。半導體生產成本墊高，但晶片售價下滑卻會有助於電子產品銷售放量，就價格波動對半導體產業的影響而言，不論先進製程或成熟製程，成本上漲已是不可避免，但半導體正循環不會改變，可以用新材料或軟體，或是包括小晶片（chiplet）設計搭配先進封裝製程來降低成本，或是靠著新應用推出來帶動半導體價格。

第二個質變則是群聚效益導致的經濟規模，如台灣半導體產業在區域上群聚所以帶來產業經濟規模，但隨貿易戰延燒到半導體產業，要思考對台灣經濟規模是否有影響及如何應對，包括是否到東歐、越南、美國等地設廠。