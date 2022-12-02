台積電差別待遇?台、美工程師待遇大不同

台積電亞利桑那州廠進入完工最後階段，公司積極在台灣招募工程師赴美，沒想到卻遭匿名爆料，亞利桑那州廠台籍、美籍工程師的待遇大不同，就連緩衝假也有14天與21天之別，引起網友們熱烈討論，有網友提醒，台積電應該要解決此問題，屆時員工若決定跳槽至其他競爭對手的公司，等於是幫別人養人才。

科技新報報導，有位自稱是台積電工程師的網友爆料，亞利桑那新廠台籍與美籍工程師的待遇有差距，光是休假就有不同，「台灣人調過去AZ（亞利桑那）只給14天緩衝假，但美國人已經在美國，卻有21天的緩衝假。」讓原Po相當傻眼。

除此之外，他也爆料，公司原本承諾台灣過去的工程師不用輪班，沒想到卻臨時變卦，「說美國人不想輪班，所以要台灣人來扛這個缺，33（職等）就算了，還叫副理去上大夜班。」

最後原Po還強調，台積電給台籍工程師的錢比美籍工程師少了一大截，「搞得台灣員工很像是次等奴工，明明是台積電欸，現在一堆人氣到不幹，AZ一定島（倒）啦。」

文章引起網友們熱烈討論，有人提到台積電應該要注意此問題，屆時附近的美國廠商，如英特爾可能會挖走台籍人才，等於台積電幫競爭對手養人才。

網友紛紛留言表示，「找機會直接跳別間公司」、「美國是”人”台灣是”奴”能撈綠卡也不錯」、「我就說了，等台幹工程師過去就是等著intel挖角偷技術，沒人聽」、「台GG不考慮比照美籍工程師，那就等著看，綠卡又沒限制你找那家跳槽工作」、「台積電就是只能吃台灣的人力跟電價紅利阿，出了國根本沒競爭力。」

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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