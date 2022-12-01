陳俊聖:通膨下降需時間 2023景氣才回溫

電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天表示，通膨仍是政策制定者必須第一優先處理的事情，在調整利率的過程中，需要時間讓政策發酵及通膨下降，預期明年整個景氣才會回溫。

陳俊聖今天出席台灣醫療科技展並接受媒體採訪，談到對醫療領域合作、電腦產業景氣、宏碁子公司宏碁智醫海外布局等看法。

他認為，景氣大方向沒有太大改變，通膨對西方社會政策制定者仍是必須第一優先處理的事情。處理通膨最重要方法還是利率及財政政策的調整，有些國家進行得比較快，有些國家還不是那麼明顯。

陳俊聖直言，在調整利率的過程中，需要一點時間去讓政策發酵，不會一升息就看到通膨下降，會有一定順序。一旦通膨下降後，景氣就會慢慢回來，「我們相信需要一點時間，現在看大概到明年整個景氣才會回來。」

針對醫療科技發展，他表示，宏碁不斷在觀察、了解整個醫療與科技業結合的可能性，已做出一些努力，包含人工智慧醫學影像判讀、裸視3D影像等，可以在手術前後以及教學各方面促進科技發展，使得醫師和醫學院學生能在學習過程中獲得更好效果。

他也提到，宏碁在醫療領域沒有排除任何的合作可能性，例如面板廠友達是宏碁重要的合作夥伴，雙方本來就有非常緊密的合作關係，希望這個合作關係能更進步、更緊密。

此外，陳俊聖指出，宏碁旗下宏碁智醫有3個產品已經拿到衛生福利部食品藥物管理署認證，加上其他國家，共取得10個醫療認證，導入100多間醫院，目前在泰國和印尼已有數家醫院開始使用宏碁智醫產品，同時在越南、馬來西亞等其他國家努力中，相信很快會有好消息對外公布。

媒體詢問中國封控對宏碁影響，陳俊聖簡短回應，中國封控已經持續2、3年，目前還沒看到什麼影響。