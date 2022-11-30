台積電與鴻海有何不同？蔣尚義這樣說

三三會30日舉行例會，邀請台積電董事長劉德音演講，前同事，現為鴻海集團半導體策略長蔣尚義也出席聆聽。

蔣尚義是代表鴻海董事長劉揚偉出席三三會例會。會前回答媒體詢問台積電與鴻海的不同時，簡短表示，「我以前是從半導體看應用，現在是從應用看半導體，現在還在看。」

（工商時報 譚淑珍）

林伯豐：產創條例修法應不只適用半導體

新任鴻海半導體策略長蔣尚義今天出席三三會活動，並與昔日在台積電的同事劉德音參與同場活動。對於新職務，蔣尚義表示，過去是從半導體製造看應用端，現在是反過來從應用端看半導體製造。

三三會今天舉行11月例會，並邀請台積電董事長劉德音就「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題進行專題演講。不過三三會此次例會有別以往，並未對外公開行程，且不開放媒體採訪，態度特別低調。

劉德音的前同事蔣尚義也現身會場，為到任新職後首度出席的公開活動。媒體追問對新職位的看法與期待，蔣尚義僅表示，以前在台積電是從半導體製造端看應用端，如今到鴻海，則是反過來從應用端看半導體製造。

林伯豐在會前受訪時，被問及此次邀請劉德音演講的用意，以及是否認為產創條例10條之2修法獨厚特定產業等。林伯豐認為，台灣對於半導體晶片製造及供應鏈來說，占有全球重要地位。

林伯豐說，例如台積電一家的產能就占全球逾5成，三三會基於對經濟議題的重視與用心，邀請劉德音等重要人物來演講。林伯豐強調，他特別欽佩台積電如今的成就。

林伯豐認為產創條例10條之2修法是好事，這是政府該做但沒做到位的，他建議政府應進一步擴大適用範圍，讓相關配套不是只有適用於半導體。

林伯豐強調，晶片供需是經濟問題，而美國或台灣版「晶片法案」影響，都是短期效應；長期來看，還是要配合整體供應鏈與整體市場的供需，才是正確之道。

（中央社）

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