鄭州廠暴動 郭明錤：鴻海恐丟i15 Pro獨家

生產全球7成iPhone、富士康鄭州廠暴動事件餘波盪漾，天風證券分析師郭明錤最新預測出爐， iPhone 14高階出貨量暴減，本季估少1500~2000萬支，遠高於市場原估的600萬支，除重創蘋果與鴻海本季財報表現，未來鴻海更面臨結構性挑戰，恐難獨吞iPhone 15高階機型的組裝訂單。

郭明錤29日推文示警，鑒於富士康鄭州廠抗議事件爆發，相應下修i14系列出貨量預估20%至7000~7500萬支；i14 Pro與i14 Pro Max總出貨量估減1500~2000萬支。

他也提到，鄭州廠11月平均產能利用率僅20%，但預期12月可改善至30~40%。但他也警告，儘管和碩、立訊精密各自鴻海取得約10%的i14 Pro與 i14 Pro Max訂單，但最快也得到12月下旬才能大量出貨，顯示12月出貨量仍大幅低於預期。

因高階i14需求本季因供需缺口擴大而消失，出貨量大幅下修，蘋果和蘋概股也面臨業績下滑風險，他認為，今年迄今跌於2成的蘋果，第4季財報堪慮，由於i14 Pro系列售價高，在出貨量短少下，本季蘋果iPhone營收可能低於市場共識20%~30%。

鴻海更面臨結構性競爭挑戰，iPhone零組件出貨在明年首季和上半年可能會顯著衰退，除本季 iPhone出貨營收低於預期，因Apple想分散供應風險，恐也難再繼續成為i15 Pro系列的獨家組裝廠商。

富士康鄭州廠是Apple最大的iPhone代工廠，員工總數高達20萬人，雖富士康在印度、華南也有生產基地，但鄭州廠負責iPhone全球出貨70％，吃重程度可見一班，而為確保產能，富士康先前釋出加發每名員工2.6萬元人民幣激勵獎金，以總金額3.52億美元刷新紀錄。

（旺得富理財網 李宗莉）