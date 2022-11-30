郭明錤下修i14出貨20% 高階版將少2千萬支

知名蘋果分析師郭明錤預測，富士康鄭州廠抗議事件影響，將影響蘋果iPhone14高階機型總出貨量，下修2022年第四季iPhone出貨量預估約20％，至7,000萬~7,500萬部。

郭明錤並指出，和碩（4938）跟立訊已分別自鴻海取得約10％的iPhone14Pro與14Pro Max訂單，但大量出貨最快需等到12月下旬。鴻海除要面臨第四季度iPhone出貨及營收低於預期的挑戰，由於蘋果公司想分散供應風險，也難再繼續成為iPhone15Pro系列的獨家組裝廠商。

郭明錤周二發推文，指富士康鄭州廠抗議事件爆發，他下修蘋果iPhone14系列出貨量預估約20％至7,000萬~7,500萬部。而iPhone14Pro與iPhone14Pro Max總出貨量較預期少1,500~2,000萬部。

郭明錤稱，富士康鄭州iPhone廠在11月的平均產能利用率僅約20％，但預期12月可改善至30~40％。

郭明錤表示，儘管台廠和碩跟陸廠立訊精密已分別自鴻海（2317）取得約10％的iPhone14Pro與iPhone14Pro Max訂單，但大量出貨最快要等到12月下旬，12月出貨量仍顯著低於預期。此外，鴻海面臨結構性競爭挑戰，預估未來鴻海難再繼續成為iPhone15Pro系列的獨家組裝廠商。

郭明錤稱，因經濟衰退，大部分第四季高階iPhone14需求將因龐大供需缺口而消失。高階iPhone14總出貨量預期下修，蘋果和蘋概股也面臨業績下滑風險。

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