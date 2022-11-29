目標價維持330元 野村降評瑞昱至中立

半導體高價股歷經股價反彈，外資對部分個股多空觀點也有所改變。野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，考量長約（LTA）因素與瑞昱（2379）相較同業反映產業循環的速度較慢，研判稍晚還可能正式落底，因而將投資評等降至「中立」、認為波段反彈已經告終。

野村證券指出，瑞昱股價自10月中谷底反彈以來，波段反彈40％，目前股價交易在2023年每股稅後純益（EPS）約15倍本益比位置，雖然以全年角度來看，瑞昱股價回檔幅度仍有45％，然研判股價目前與基本面相符，給予330元推測合理股價。

針對瑞昱未來營運狀況，野村證券估計，瑞昱明年營收可能年減5％～10％，對未來兩年的獲利預期，也比市場共識值更低，主要原因來自兩大面向：

首先，野村提出，於2021年產業循環高點時簽訂的LTA，反而減緩的瑞昱面對產業下行循環時的應變速度，像是瑞昱7月法說會時才微幅下修展望，且至10月前均未看到明顯的訂單調整。

其次，瑞昱從第三季底才削減晶圓訂單，比其他無晶圓廠同業慢許多，像是聯發科在第一季、聯詠在第二季時就開始下修訂單。根據上述因素，野村證券認為，瑞昱在對庫存管理的掌握上，現階段表現應比聯發科、聯詠來得遜色，庫存偏高的狀況將導致瑞昱第四季、明年第一季的毛利率不佳；同時，瑞昱庫存金額可能於本季來到高峰，比其他同業慢了一個季度。

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