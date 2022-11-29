抖音炒「半導體去台化」？謝金河:假議題

財信傳媒董事長謝金河28日發文指出，半導體去台化、台積電掏空台灣是選戰期間，抖音上的兩大熱議話題，業內人士一看便知是「假消息」，但抖音對市井小民產生重大影響力，中國大陸不斷藉由抖音加大對台灣的恐嚇力道，這也是造成民進黨敗選的原因之一，在敵對狀態下，若政府再無作為，抖音可在台灣橫著走，這是任人凌遲的第一步，台灣將加速毀滅。

謝金河以《抖音的認知作戰：從台積電掏空台灣談起！》為題在臉書撰文，對於民進黨敗選，謝金河認為抖音影響力重大。他指出，選舉期間，抖音上熱門話題就是半導體去台化跟台積電掏空台灣，謝金河點名，「帶頭炒這個話題的是抖音」，在抖音上，台灣紅色媒體人以亢奮的語調說美國正在賣力掏空台灣，張忠謀正在求救，又說華航載走台積電工程師，連家眷都帶走，這是將台灣的半導體產業連根拔起。

他接著表示，這個議題業內人士一看就知道是假議題，擔任過台積電董事的施振榮曾說半導體是台灣國力及產業的延伸，布局海外是地緣政治下，垂直分工的結果，這個說法合理、公道，但台灣媒體很少人正視；富邦金董事長蔡明興也表示，如果沒有台灣？要去向誰採購？

謝金河批評，這些專業話題，業內人士都知道，但抖音利用一知半解的政治媒體人鼓吹，立刻對很多市井小民產生重大影響；他點出抖音傳達出的兩大認知，第一是傳遞東升西降，認為美國將崩潰，中國會統治全世界，第二是不斷藉由抖音加大恐嚇台灣的力道，暗示共軍很快會解放台灣。

細究這次敗選的原因，謝金河認為，很多中間選民轉向，是因為害怕戰爭，抖音不斷製造仇恨總統蔡英文言論，把蔡英文的照片變造處裡；謝金河表示，過去很多短影音，在很多人的Line裡面廣泛流傳，現在不知不覺加上統戰台灣，瓦解台灣人心防的味素，但很多國人不自覺，政府有關單位更毫無作為，繼續下去「台灣恐加速毀滅」。

最後，謝金河提到，中共中央以央視名義入股抖音1％，這是黃金股，1％享有100％的控制權，換言之，抖音現在是100％的官媒，謝金河警告，「兩岸若處在敵對狀態，抖音在台灣可以橫著走，這是台灣把心防完全敞開，準備任人凌遲的第一步！」

（旺得富理財網 李澍）

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