顧能：全球半導體明年營收 估衰退3.6%

研調機構顧能（Gartner）預估，今年全球半導體營收將達6,180億美元，成長4%；2023年半導體營收預估自6,230億美元下修至5,960億美元，將較今年減少3.6%。

顧能表示，半導體營收短期展望已經惡化，全球經濟快速惡化和消費者需求減緩，恐將對2023年半導體市場產生負面影響。

顧能指出，當前半導體市場在消費者驅動的市場和企業驅動的市場呈兩極化。其中，消費市場疲軟，主要是因為通膨及升息影響消費者可支配收入下滑，此外，消費者支出優先考慮旅遊和娛樂等領域。

儘管總體經濟趨緩，企業網路、運算、工業、醫療和商業運輸等企業驅動的市場相對具有韌性。顧能表示，企業驅動的市場相對優勢來自於企業的策略投資，以強化居家辦公的基礎架構、業務擴張計畫和持續數位化策略。

顧能指出，記憶體市場需求疲軟，庫存增加、客戶要求降價壓力，預期整體2022年記憶體營收將保持平穩，2023年營收則恐將減少16.2%。

另外，顧能表示，不斷惡化的經濟前景對智慧手機、個人電腦和消費電子產品產生負面影響，這將使得動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供過於求，預期2022年DRAM營收將滑落至905億美元，減少2.6%，2023年營收恐進一步滑落至742億美元，再減少18%。

顧能指出，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場因今年第1季發生晶圓廠停工導致價格上漲，預期2022年NAND Flash營收可望攀升至688億美元，增加4.4%；受需求惡化、庫存過剩影響，2023年NAND Flash營收將減少13.7%，至594億美元。

顧能表示，總體經濟環境惡化削弱消費需求，不過企業投資可望有助工業、電信基礎設施和數據中心等市場受影響較小。

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