戴爾推邊緣伺服器新品

為協助企業因應與時俱進的環境和需求，戴爾科技集團新一代Dell PowerEdge邊緣伺服器將於29日在台發表，以具備更高效能、效率及安全性，能因應各式運算密集工作負載與永續目標的訴求，為企業夥伴實現高效成果。

全球歷經超過兩年的疫情衝擊，加速了各產業的數位轉型進程，企業在面臨不得不提升自我的數位韌性挑戰之際，要解決的首要問題之一，就是每分每秒從所有連網設備不斷產生的龐大資料量。 隨著連網設備數量的快速增加，估計將有75％的資料量會在邊緣產生，而「邊緣運算」就是在靠近資料源的位置即時處理，讓這些需要毫秒處理的關鍵問題不漏接。 研調機構IDC預期，因應數位轉型而產生的高運算需求，將帶動全球組織在邊緣運算項目的支出，從2022年的1,760億美元、成長到2025年的2,740億美元。

其中，今年度支出最多的邊緣運算應用，集中於智慧製造、產線資產管理、智慧電網、全通路營運、公共安全與緊急回應、運輸監控跟智慧交通，預估到了2025年，包括公共基礎設施的維護、網路維運、醫學解剖診斷與AR輔助手術等應用的邊緣運算項目支出，將是成長最快速的。

戴爾亦聚焦含括智慧製造、智慧零售、5G電信、智慧交通、行動醫療，及超高畫質的行動串流影音等產業應用，以搭載Intel Xeon D可擴充處理器，並升級至符合MIL-STD軍規及NEBS電信安規標準的Dell PowerEdge新品，來回應企業在進行創新轉型、加速智慧服務時，需即時處理與分析大量資料的高運算效能。