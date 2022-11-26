廣達、仁寶握ADAS訂單 車電營收爆發

美國市場符合L2的新車愈來愈多、ADAS滲透率快速提高，對積極搶進汽車電子的台灣代工廠來說，愈來愈多車廠、Tier 1需要提供ADAS的生產甚至ODM服務，也需要ADAS用鏡頭模組，廣達、仁寶、和碩、鴻海都握有ADAS代工訂單，而光寶科則是車用鏡頭模組供應商，都是優先受惠者。

在汽車自駕的系統設計上，ADAS成為自駕系統的基礎，ADAS與鏡頭模組、處理器結合而成的Domain Controller，負責處理車身周邊各種感測器（如光達、紅外線、360度環景影像等）搜集而來的資訊，這也是為什麼ADAS是目前自駕功能的基礎。

ADAS系統整合與台灣電子下游代工廠經營模式相距不遠，也因此，廣達、仁寶、和碩、鴻海手中都有不少來自於Tier 1的ADAS代工訂單，而代工廠也愈來愈傾向於越過Tier 1、直接向汽車原廠爭取代工訂單，甚至廣達、鴻海都已經擁有ADAS Domain Controller的ODM能力。

由於不論是電動車還是燃油車，內建L2與L2+自駕功能的比例愈來愈高，這也代表對ADAS與車載電腦的需求也愈來愈大，和碩先前已表示，車用電子在未來五～十年都能維持雙位數成長，仁寶則預估在最近幾年內，車用電子將能享有30％～40％營收年增率，至於廣達也在法說會中表示，今年是車用電子營運爆發的元年，外界則看好隨著廣達為通用集團設計、製造的ADAS Domain Controller出貨後，2025年起車用營收將呈現大躍進。