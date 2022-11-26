自駕車升級 台代工廠錢景俏

自駕功能、ADAS受到車廠與消費者歡迎，根據市調機構Counterpoint資料顯示，美國市場今年上半年每兩台新車中就有一台符合L2自駕等級，而L1、L2自駕車關鍵零組件之一的ADAS的美國的新車滲透率，已達70％、預明年滲透率將超過80％，對積極透過ADAS搶進自駕車商機的台灣代工廠來說，是好消息，包括光寶科、廣達、仁寶、和碩等台灣中下游電子業代工廠，都可望受惠。

為了增加汽車賣點、提高車價與安全性，車廠從好幾年前就開始陸續增加與自駕相關的硬體至新車中，如自動跟車（ACC）、車道變換輔助（LCA）、車側盲點偵測（BSD）等，這些屬於L1的自動駕駛輔助系統，對於安全性有所幫助，但L1自駕只能做到警示，系統無法在警急狀況下介入方向盤、煞車、油門，實用性不高。

Counterpoint表示，大部分L1自駕功能太單純，對消費者、對車廠都沒什麼價值，不過當L1自駕功能搭配ADAS之後所創造的L2等級自駕，雖然仍是需要人類駕駛的時時監督，但是能做的事情比較多，比如說自動停車、自動變換車道等，讓車廠將L2作為選配、甚至是成為一部分的標配來吸引消費者購買，都讓符合L2規格的汽車近年來數量快速增加，而ADAS正是達成L2自駕功能的關鍵模組之一。

根據Counterpoint資料顯示，美國上半年出售的新車中，符合L2輔助駕駛標準的占比已經過半、達50.4％，由於不少L1自駕等級的車款也有搭載ADAS，讓ADAS在新車的滲透率更遠超過L2自駕，在今年上半年美國市場新車中，搭載ADAS的比例達70％，在車廠積極將L2自駕導入愈來愈多車款下，搭載ADAS的新車愈來愈多，Counterpoint預期明年ADAS在美國新車滲透率將超過80％。

而相對於L2車款出車禍時責任歸屬多在駕駛者，L3車款肇事時責任卻恐怕將主要在車廠，加上美國針對L3的法規依然缺席中，Counterpoint認為，支援全自動駕駛的L4、L5車款商用時間將向後推遲，並進一步推升L2與L2＋的滲透率快速提高。