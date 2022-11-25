微星軟實力 世界盃發光

微星（2377）在守穩電競、板卡及PC業務動能之際，近年在AIoT相關布局也逐步擴大深耕力道，旗下車用電子品牌FUNTORO推出自主研發的智慧球場商業服務解決方案，成功搶進全球矚目的2022世界盃足球賽場中。

雖然目前微星在非電競及PC相關業務的營運比重仍低，但為提前因應新世代科技應用備戰，微星看好在AIoT的布局將逐步發酵，成為未來營運的新動能。

微星旗下次品牌FUNTORO自主研發的智慧球場商業服務解決方案，繼於2019年UEFA Super Cup賽事中，首次導入於歐洲Besiktas-Vodafone Park比賽場地後，今年進一步搶進卡達世足賽的Al humama Stadium球場。

該系統架構以模組化區塊堆疊設置來滿足超大型球場架構需求，透過現場觀賽座位上配置的顯示器，即可觀看球賽直播、精彩重播，或在座位上點餐、線上購物、明星球員票選、場內即時互動，及廣告播放等服務。

微星也透過該智慧球場解決方案，為運營球場俱樂部帶來創新商業應用模式，並創造新的收入來源，包括多元廣告平台和更多企業贊助機會，用最有效率的方式整合多項服務，使場館營運發揮最大效益，精簡人力成本，實現智慧化球場運用。

微星近年在AIoT領域陸續端出各項成果，經由從研發技術到生產的一條龍製造優勢，為客戶提供各種AIoT應用的高效DMS（設計，製造和服務）解決方案，包括雲端伺服器、網通設備、車載影音娛樂系統、車載資通訊系統、智能服務型機器人、數位看板，醫療電子、ATM、銷售點（POS）、Kiosk、工業自動化及遊戲等多樣崁入式系統解決方案。

此外，結合防疫需求、研發推出的大眾運輸殺菌淨化器解決方案及醫療型防疫機器人等產品，亦在疫情下成為新亮點，也同步為微星AIoT相關應用解決方案業務挹注更多動能。