倫飛獲利強彈 明年動能續旺

倫飛電腦（2364）轉型聚焦軍工規筆電及平板業務成果逐步浮現，近年毛利率持續拉升、今年已站穩3字頭，本業營運也擺脫連續虧損，尤在減資效益帶動下，獲利彈升、前三季累計稅後EPS 2.82元，已賺贏過去25年各年度。公司於25日舉行法說會，看好新品推出將帶動營運增溫，對於明年維持成長動能樂觀。

倫飛指出，隨著缺料及國際運輸物流費用的漲勢緩解，為其毛利率帶來正面效益，但為因應通膨進行調薪、提列較多的董事和員工酬勞，加上研發耗材及檢測費用的增加，致營業費用明顯增長。惟美元急升亦為其持有的美元淨資產帶來正向挹注，在業外收益加持下，為倫飛第三季稅後純益帶來年增逾2倍助力、EPS達1.44元。

雖進入第四季後，倫飛10月營收動能相對強勁，以0.915億元來到今年次高，並月增逾四成、年增近37％，不過因年底歐美客戶有較長假期，預期在淡季效應下、其營運動能也將略走緩。累計倫飛今年前十個月營收達7.54億元、年增3.03％，為四年來同期新高。

倫飛持續縮減旗下代工業務，並擴大自有品牌Durabook的營運比重，經過近年持續強化品牌知名度與軍工規的強固型電腦／平板產品量產銷售，這兩年自有品牌業務的貢獻明顯成長。

倫飛總經理高思復表示，明年營運發展除將貫徹主要市場的行銷、銷售及服務在地化，也將進一步調整在次要市場通路結構，並藉由Durabook新產品陸續推出、擴張及開發更多相對應垂直市場，強化Durabook品牌形象與知名度。

今年隨歐洲疫情緩解、工業應用需求增溫，拉抬倫飛的強固型PC／平板產品銷售動能，在該區營收比重也隨之提升。不過在美國市場則因先前有疫情紓困補助，排擠政府採購標案執行，今年動能相對走緩。展望後市，倫飛看好旗下新產品陸續量產後，將推升營運動能增溫，預期明年仍將維持成長。