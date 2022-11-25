東京威力科創台南營運中心動土 估2024完工

全球前三大半導體設備製造商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創25日舉行台南營運中心動土大典，為了感謝政府對半導體產業的支持，現場邀請政府官員及重要合作夥伴共襄盛舉，啟動開工動土儀式。台南營運中心預計於2024年下半年完工，使用面積約35,000平方公尺，預估將可容納近千名員工、促進當地就業機會。

為服務客戶，東京威力科創於多年前已進駐南科提供專業技術服務與諮詢，未來將聚焦於在地零組件加工、技術與維修中心發展，帶動南部人才與廠商技術核心實力、縮短與客戶及供應商距離，以降低採購運輸與時間成本為目標，盼藉此強化南台灣的半導體供應鏈。

東京威力科創自1996年在台設立，至今已深耕26年，期間除了積極服務客戶、推廣業務外，更訂下先進製程開發、在地供應鏈發展、全球人才培育等三大目標。

在業務及技術面，近年在物聯網、人工智慧及5G通訊等技術蓬勃發展趨勢下，東京威力科創看準產業對半導體晶片的需求，持續研發沉積製程設備、塗佈顯影機、蝕刻機與洗淨製程設備等核心業務。

在技術面，TEL集團將持續投資，預計在五年內投入至少1兆日圓進行研究開發，積極的技術投資成為公司創下超越市場成長的關鍵之一，與EUV曝光機搭配的光阻塗佈顯影機台，更幾乎擁有100％市占率。

為了開發先進製程，東京威力科創在台設立了研發中心，是業界少數在台維持12吋先進實驗室運作、協助客戶共同開發最新技術的國際設備供應商。基於現地的供應鏈發展，東京威力科創不只積極促使台灣廠商加入國際供應鏈，更是在台南設立委託製造中心，至今已製造並銷售數千台的12吋先進晶圓設備。

在人才面，公司員工人數近三年以倍數成長，除了積極擴大招募及增設據點外，東京威力科創長期推進產學合作計畫，主辦的機器人大賽活動已邁入第七年，除了提供學生一展長才的舞台，更吸引半導體產業潛在人才參與並於賽事過程中快速累積實務經驗。

此外，為響應政府人才培育政策，近期支持清華大學半導體研究學院，不僅贊助經費與獎學金，東京威力科創技術長（CTO）也將於清華大學開課，提供專業產學知識課程，協助同學在最短的時間瞭解半導體產業知識，加深產學合作效益，盼培育在地優秀人才。

（工商時報 蘇嘉維）

日本第一大同時為全球前三大的半導體設備製造商東京威力科創（TEL）在臺灣將持續擴大布局，25日舉辦台南辦公室動土大典，現場邀請行政院沈榮津副院長、經濟部王美花部長及工業局連錦漳局長等政府官員，以及重要合作夥伴共襄盛舉，啟動開工動土儀式。

東京威力科創（TEL）主要產品為半導體及平面顯示器生產設備，未來投資臺灣以先進製程開發、在地供應鏈發展及全球人才培育等三大發展重點，在台南成立之營運中心，主要作為半導體設備關鍵零組件之生產製造及維修中心，而新竹主要作為先進製程研發總部及先進半導體設備全球教育訓練中心。

經濟部指出，東京威力科創自民國85年在臺灣成立子公司，過往在台南僅提供專業技術服務與諮詢，本次擴大布局在台南成立之營運中心，將與超過60家台灣供應鏈廠商合作推動重要零件現地製造，聚焦於半導體設備零組件在地加工、技術與維修中心發展，預計投資新台幣18億元興建辦公室及維修中心，可提升台灣廠商技術核心實力，有助於我國半導體產業整體發展，同時也能促進當地就業機會。

經濟部表示，台灣在全球生產半導體供應鏈上扮演重要角色，政策推動半導體供應鏈韌性強度至關重要，又有鑑於台灣與日本在半導體供應鏈具有互補性關係，目前台灣IC設計位居全球第二，晶圓代工及IC封測為全球第一；而日本在半導體材料及設備是全球重要的供應商，因此鼓勵日商在臺灣持續深化布局，包含來臺設立先進製程研發中心、與我國半導體製程設備零組件及模組產業合作等，本次TEL深化在臺投資布局，將有助於強化台日半導體供應鏈韌性，並打造更穩固的供應鏈生態系。

（工商時報 馮建棨）

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