超微晶片狠漲 陸行之揭7看點 點名2家利多

美晶片大廠超微（AMD）近日通知供應鏈客戶，為因應生產成本高漲，明年1/9起調整旗下賽靈斯（Xilinx）部分FPGA（可程式邏輯閘陣列）產品價格，漲幅最高25％，也讓知名半導體分析師陸行之發直呼「厲害了」，並提出7項重點解讀，除指本次下行周期狀況優於2001年、2008年，晶片及代工價格不易大跌，大廠們也不再降價取量，點名對台積電、景碩都是利多。

外媒報導，超微本周聯繫供應鏈客戶，傳達旗下賽靈斯FPGA部分產品漲價消息，將自2023年1月9日起，除Versal系列這次不漲價外，賽靈思其他產品調漲8％，Spartan 6系列漲幅更達25％，並同步拉長交貨時程，賽靈思16nm UltraScale+、20nm UltraScale系列與28nm 7系列的交貨時間將延20周，估最快明年第2季末送抵。

陸行之在臉書發文指出，在晶片下行周期，居然還有東西能漲價25％，超微真是厲害了，更提出多項重點解讀。

1.7nm Versal系列不缺貨，不漲價 。

2.預期16nm UltraScale+/ 20nm UltraScale/ 28nm 7系列（生命周期超過正常的15年） 明年交期仍長達20周，其他成熟產品明年1/9全面漲價8％ 。

3.45nm Spartan 6最缺，所以要漲價25％ 。

4. FPGA營收佔比估近18％ ，假設平均漲價10％ ，對超微帶來2％ 貢獻，不無小補。

5.不同於2001年與2008年~2009年第1季的下行周期，這次的半導體周期好些，除記憶體存儲器，觸控及LCD驅動晶片明顯跌價壓力外，半導體製造成本提升所反應的通膨趨勢，讓晶片及代工價格不易大幅下跌，代工廠也認為過去的降價取量沒有意義。

6.看起來台積電16奈米、20奈米、28奈米、45奈米及相關ABF載板的需求還行。16~45奈米營收在台積電占比近30％ ，記得景碩是賽靈思的載板商，不知道還有哪家。

最後，陸行之則廣邀熟悉FPGA產業鏈的粉絲分享，在消費性產品需求轉弱下，到底哪些強應用在拉著FPGA需求不墜。

另有專家分析，這次超微調漲的高階FPGA晶片產品，主要用於非消費領域的高價值產業，例如航太、國防、數據中心、視訊與影像處理、自駕車，以及其他動用複雜高速運算的領域，也是美國晶片禁令的重點項目。

且值得玩味的是，超微日前才調降個人電腦CPU價格，現卻喊漲明年FPGA價格，顯示其價格調整「與晶圓代工廠價格變動沒有直接關係」，主要是反應製程時間較長的FPGA供不應求，產能也無法短時間內與消費性晶片互換，所以就算明年主力代工廠台積電7奈米有較多空閒產能，也無法立即轉為生產FPGA。

至於英特爾早在7月就宣布，明年10/9起調漲全系列FPGA價格，漲幅約10％~20％，這次超微跟漲，也成為繼英特爾後，最新1家宣布漲價的晶片大廠。

（旺得富理財網 李宗莉）

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