晶片戰爭作者讚張忠謀 最被低估企業人物

台灣在半導體產業上占有關鍵地位，以台積電為首的晶圓加工領域已形成不可替代性，塔夫茨大學（Tufts University）國際歷史教授克里斯米勒 （Chris Miller）在《晶片戰爭：世界上最關鍵技術的爭奪戰》著作中指出，全球90%以上的高科技晶片來自台灣，台灣獨有的先進加工技術難以複製，他更提到，台積電創辦人張忠謀是百年來最被低估的企業人物。

綜合外媒報導，克里斯米勒盛讚張忠謀的貢獻，他提到，張忠謀是百年來最被低估的企業人物，如果不是他有製造半導體方面的技能，以及開拓新商業模式的能力，使得製造晶片具有成本效益，最先進的晶片製程技術就不會誕生。

米勒強調，美國低估了台灣產能停擺的風險，因為中國升級半導體技術最快的方式是以武力入侵台灣，但戰爭將導致台灣半導體製造業停擺或破壞，對全球經濟是一場「災難性的」事件，全世界的計算能力將因此減少37%，而重建台灣晶片產能，至少需要5年以上的時間。

他並以2020年和2021年時的晶片荒為例，當時對汽車業造成重創，因此，萬一失去台灣的晶片產能，情況有多糟難以想像，不僅個人電腦、智慧手機和資料中心，幾乎所有需要晶片的製成品都將受到影響。

值得注意的是，美國為了降低對台灣晶片依賴，積極邀請台積電赴美設廠，台積電創辦人張忠謀日前證實，台積電目最先進的3奈米製程，將作為美國亞利桑那州廠的第二階段計畫。

（中時新聞網 邱怡萱）

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