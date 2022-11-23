外資預言蘋果i15 升級焦點集中在Pro

美系外資針對蘋果下一代iPhone 15以及相關代工鏈釋出最新預測，預計大陸鄭州封控以及宏觀經濟疲軟下，第四季到明年第二季出貨量相對保守，三個季度將分別年減少5%、7%和11%，另外，iPhone 15系列的規格升級將持續聚焦在Pro系列。

美系外資表示，針對iPhone 15系列的規格，預計升級焦點將集中在Pro上，包括3奈米AP、8GB LPDDR5 DRAM、虛擬側鍵和專用於折疊鏡頭等，至於基本型號的配備規格升級則預計包括4奈米AP、開孔設計和48MPx主鏡頭，此外，最後，USB-C將被整體採用iPhone 15系列。

美系外資進一步說明，在鄭州封控以及宏觀經濟疲軟下，調降第四季度的iPhone代工出貨總量，iPhone14系列將預測的8700萬增至8100萬、年減少5%。細節來看，在鄭州封控下，Pro系列將減少了500萬，iPhone14基礎系列減少了100萬。整體來說，將2022年iPhone預估出貨量調降到2.44億支、但依舊年增5%，且仍為歷史新高，且受在整體智慧手機市場疲軟，iPhone的市場份額仍將有所增加。

展望明年第一季、第二季，美系外資表示，在季節性需求調整下，單季代工出貨量分別為5500萬支（年減少7%、季減32%）、4300萬支（年減少11%、季減少22%）。

（ 時報資訊 王逸芯）

延伸閱讀

分析｜蘋果不夠甜了 台廠各有盤算

被蘋果拋棄即死路？北京要陸企做這事

高通助攻 蘋果、Meta、谷歌搶食AR眼鏡