股神投資台積 外銀投資長：預告2大事

地表最強大戶出手！股神巴菲特旗下公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）日前披露，第三季砸41億美元（約台幣1280億元）買進台積電ADR股票6千萬股，為首度買進台灣科技股。投資專家表示，波克夏投資台積電預告兩件事，一是解讀為美中關係趨穩投下「信任票」；二是晶片股率先反彈，提前反映股市轉折點的訊號。

波克夏海瑟威向美國證券交易委員會 （SEC）提交的申報文件顯示，截至9月30日，持有約6,010萬股台積電的美國存託憑證（ADR），價值超過41億美元（約台幣1280億元），持股比重近1.4％，成為台積電第五大股東。

瑞士倫巴第奧迪爾私人銀行（Lombard Odier Private Bank）投資長Stephane Monier發布最新報告指出，從廚房烤麵包機到汽車導航系統，晶片對每一種技術設備都至關重要，成為所有產業領頭羊。隨著晶片股全面反彈，反映更廣大的經濟需求，因此成為提前9個月、最早發出股市轉折點的訊號。

他分析，過去2年，半導體產業出現供應危機，但隨著個人電腦、遊戲和手機消費放緩，導致庫存不斷增加，晶片需求大幅滑落；然而雲端資料儲存和電動車仍持續成長，推升高速運算與車用晶片需求相對穩健。

Monier認為，明年科技股有望否極泰來，看好的企業包括半導體製造商、擁有大量訂單待消化的設備供應商，以及布局聯網和電氣化的業者。

Monier提到，巴菲特買進台積電股票，被解讀是對美中關係趨穩的投下「信任票」，並體認到全球經濟必需依賴台灣的半導體供應。台積電最大的客戶蘋果日前也透露，以後晶片主要來自亞利桑那州工廠供應，指的應是台積電營運的晶圓廠。

（中時新聞網 吳美觀）

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