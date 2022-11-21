中華電工會抗爭 謝繼茂：不排除發送獎勵

中華電信工會21日上午集結約500名員工到總公司抗議並要求再加薪，中華電董事長謝繼茂回應表示，先前已全面調薪，並額外加發激勵金，將與工會持續理性溝通，不排除以各種獎勵方式與員工共享經營成果。

中華電信更預告育兒福利加碼，自2023年1月起，每胎生育補助提升至2萬元，0～6歲的托育津貼提升至每月1,000元。

工會提出兩大訴求，一，2021年未依照對外宣稱幅度加薪，應立即補足2,500元，加上今年年初加薪5,000元，總共加薪7,500元。二，應立刻調整新制勞退提撥率由6％調高至15％以上。工會希望資方給予正面回應，否則將為全面罷工行動展開第一場暖身。

謝繼茂強調，中華電信一向將員工視為公司重要的資產，因此將確保員工工作權益、照顧員工福祉，除每年依據考核調升薪資外，已於2020年全面調薪3％～5％，2022年1月1日起調薪4％，並額外加發一次性激勵金。

另外，今年6月亦調高新進人員起薪約6％，並推出「全方位福利措施」以減輕年輕同仁生活上的負擔及壓力，也特別在今年陸續推出許多員工照顧方案，包括配合政府政策完成全台六都共計九處16班職場教保中心的設置，甚至更優於法令，讓撫育3歲以下幼兒的員工可申請每日減少一小時工時，也陸續提高了陪產及陪產檢假與產檢假的天數至十天。