PC廠大清庫 拚年底解警報

預期第四季PC產業將面臨今年繼第二季後的另一谷底，各品牌廠續積極去化庫存為要務。其中，較早啟動清庫的HP（惠普），目前存貨水位收斂至10周以內，Dell（戴爾）約在12周上下，不過存貨居高不下的Lenovo（聯想），雖進一步加大消費及商用PC殺價力道拚去化，但砍單力道也保守。

不論是業者還是研調機構，皆預告第四季PC產業將面臨今年繼第二季後的另一個谷底，尤其整體需求動能受惠傳統銷售旺季檔期加持的效益有限，全年呈現頭重腳輕、上半年出貨比重高於下半年的情況，也將在今年度首見。

從Windows陣營的品牌廠庫存水位來看，業內人士指出，上半年就大舉砍單、以防庫存再進一步堆高的HP，在歷經兩季的清庫後，日前對供應鏈透露的庫存水位已降至僅約兩個月左右，並預計年底應可再降至相對安全的存貨水位，近日供應鏈業者亦指出，HP於第三季後修正出貨的情況已明顯趨緩，但第四季拉貨動能仍將季減、年減。

另台系雙A品牌廠宏碁及華碩，也皆以降低存貨水位為首要。但策略相對保守、僅選擇部分主流或低階機款，應對市場殺價血戰的宏碁，在第三季的拉貨修正也有較大調整力道。而同時面臨筆電及板卡產品都得加速去化的華碩，預計第四季還將進一步去化約350億元庫存，優先將板卡存貨在今年底前降至健康水位外，PC產品則可望於明年第二季中旬前也調整至安全水位。