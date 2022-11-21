台積美國廠新機進駐 張忠謀邀請拜登與會

台積電創辦人張忠謀今日於總統府舉行記者會，說明11月18、19兩日曼谷APEC成果。張忠謀回應工商時報提問時表示，12月6日的美國亞利桑那州廠新機進駐典禮，他會和夫人張淑芬一起到場參加，美國商務部長吉娜‧雷蒙多確定與會，台積電也邀請了美國總統拜登參加，只是目前不知道拜登是否前往。

張忠謀於曼谷APEC會議期間，與美國副總統賀錦麗對談，賀錦麗對台積電非常有興趣，歡迎台積電在亞利桑納設廠。

本報詢問，在與賀錦麗對談中，是否邀請美國商務部長外，其他層級更高的官員前往亞利桑那新廠的新機進駐典禮？張忠謀是否會親自與會？

張忠謀表示，他和夫人12月6日都會去亞利桑納州參加上機典禮，把機器放進去。邀請美國的客人，主要客人，當然還是台積電大聯盟的夥伴，大聯盟就是就是台積電的客戶、供應商、第三者智慧財產供應商，當然也請了幾位美國政府官員。

張忠謀說，據他了解，美國商務部長吉娜‧雷蒙多已經答應來了，這很難得，因為商務部長是在華盛頓D.C.，要從華盛頓D.C.飛到亞利桑那州，聽說她要當天來回，整整一天的行程，飛行時間單程就要6個小時，來回12個小時，專程來參加亞利桑那的典禮。

張忠謀也表示，台積電也請了好幾個當地的州長、參議員等官員，層級更高的，也請了拜登總統，不過他不知道拜登有沒有回覆是否來參加。

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