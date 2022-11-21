取代三星?傳台積奪特斯拉大單 王美花回應

半導體龍頭大廠台積電傳出將取代三星，拿下特斯拉（Tesla）新世代全自動輔助駕駛晶片大單。經濟部長王美花21日表示，不對個別公司商業問題發表評論，但車用晶片確實是未來晶片上比較大的成長晶片，台灣在車用晶片上扮演很重要的角色，且「設計」也會是台灣一個很大的機會。

王美花21日出席立法院經濟委員會前接受媒體聯訪時，被問到產業界有聲音質疑《產業創新條例》第10條之2修正草案中的誘因太少，無法吸引業者來台。王美花表示，看到這樣的國際局勢，為了強化台灣半導體的發展，經濟部會從很多面向來討論，包括草案已經出爐的產創條例、鼓勵研發、將群聚效應做得更好，甚至還有培育人才的問題，這些都是全面性的討論、也會跟相關半導體業者做最好的討論。

攤開世界各國端出的牛肉，不少人發現「台版晶片法案」與其他國家的獎補助不同。王美花分析，因為各國的情形不同，有些國家是希望鼓勵業者可以落地大量設置新廠，台灣的部分是希望在既有的生態系上，透過產創條例第10條之二來修改，未來整個半導體發展上，還有其他面向的獎補助會陸續端出來。

另外，有藍營立委質疑，台積電落腳龍潭只是選舉操作的假議題。王美花強調，台灣半導體的發展倒是已經走到不斷優化生態系的狀況，目前有超過千家的供應商在台灣，任何國家都沒以辦法取代台灣的地位，台積電已經對外強調會繼續在台灣落腳、ASML也增加在台投資。她說，桃園地緣是先進製程優選的地方，行政院長蘇貞昌已經宣布龍潭三期要擴產，作為有廠商想要進駐的相關準備。

延伸閱讀

台積成熟製程明年調漲 聯電表態不降價

大戶回頭 散戶減碼 台積電股東周減逾3萬人

一文看懂台版晶片法 台積電靠3關鍵吃補丸

半導體底部強彈 台積、聯電雙戰5字頭