2外資同聲喊買聯發科 目標價最高看850元

2家外資針對聯發科（2454）出具最新研究報告，均認為隨著大陸封控放緩，加上新機備貨，明年第一季營收將回到季度正成長，且在行動晶片呈現雙頭壟斷下（高通+聯發科），將有利於其後續毛利率的鞏固，故2家外資均維持加碼評等，目標價分別為800元、850元。

美系外資表示，大陸智慧手機通路庫存已經連續3個月下滑，但第四季終端需求依舊疲軟，近期雙11檔期的銷售也是表現平平。至於聯發科明年第一季的營收表現，將取決於客戶端對5G和WiFi SoC庫存的回補狀況。

展望2023年，美系外資表示，聯發科將持續擴充其旗艦領域的產品怎和，例如搭載毫米波功能的天璣9200，同時，聯發科還將推出5G SoC解決方案，以滿足更多5G需求。

然而，由於不斷增長的晶圓成本壓力，聯發科毛利率恐受壓力，但由於行動晶片產業為高通、聯發科雙頭壟斷，故可以將毛利率衝擊壓在1~2％，相信聯發科在產業下行週期中可以維持利潤率，目前期待來自大陸智慧型手機的急單將會成為聯發科營運的催化劑，維持加碼評等、目標價800元。

另一家美系外資表示，聯發科第四季持續反映去庫存，包括4G SoC、WiFi和電視SoC，但值得注意的是，5G SoC的營收在有機會出會季成長，主要得益於大陸智慧型手機將為明年度的新機回補庫存，加上隨著大陸封控趨緩，聯發科明年第一季營收將回到季增。

美系外資表示，在行動晶片呈現雙壟斷的格局下，即使進入5G週期後期也不太可能出現激烈的價格競爭，預測聯發科毛利率2023年僅將略微收縮至約47％，主要是反映代工成本增加。另外，聯發科在旗艦晶片市場的市占率今年將進一步增長，聯發科2022年市占率約為5~10％，隨著發布天璣9200的發布，2023年是占率將持續成長。

非手機領域上，美系外資表示，WiFi規格升級繼續推動ASP擴張，但PC需求逆風可能會抑制部分增長，聯發科預計WiFi規格升級趨勢將在未來幾年繼續，將推動ASP擴張，值得注意的是，WiFi6的ASP是WiFi5的2倍，而WiFi7的ASP又將更優於WiFi6，惟WiFi7升級週期需要更長的時間（相對於從WiFi5到WiFi6），主要是考量更高的價格點、更慢的企業支出和更弱的消費者購買力。另外，聯發科也持續發展ASIC（客製化晶片）、車用、工業等領域，產品組合將朝更多元化發展。維持聯發科加碼評等、目標價850元。

（ 時報資訊 財經內容中心）

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