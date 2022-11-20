Type-C商機夯 建舜電明年看旺

隨歐盟強制採用USB Type-C的法案通過，不論是接口轉換或高頻高速傳輸商機又再起，儘管消費性市場仍疲弱，但法人看好建舜電（3322）2023年搭上美系客戶轉換Type-C的剛性需求，有望不受消費性需求放緩影響，成長動能明確。

法人表示，建舜電為早期通過歐盟認證與美系客戶USB 4.0認證的線材供應商，領先競爭對手跨入2～3公尺連接線的藍海市場，同時，該公司負責生產Type-C連接線的泰國廠已順利投產，另在此波供應鏈轉移東南亞的趨勢下，故二期廠房投資已展開規劃，其具備產能優勢，因此看好明年隨Type-C商機逐漸發酵，建舜電將持續受惠。

建舜電配合客戶，有供應盒裝標配，跟著手機、NB一起出貨的產品，也有供應到零售通路上的。法人表示，因應歐盟要求，市場普遍預期明年美系手機會換上Type-C接口，除了連接線，相關周邊設備也會迎來更新，後續需求值得期待。

建舜電表示，從歐盟對Type-C的強制要求，到USB-IF（USB開發者論壇）釋出USB 4 第二版要達到80 Gbps的傳輸能力，除了看到接口的統一，也看到高頻高速傳輸的需求持續成長，建舜電在相關產品上，已經取得了不少成果。

另外，USB 4規格除了既有功能，還有兼容電力、影像等傳輸，接口統一下，所謂一對多的Docking Station、Dongle需求看漲，因此公司正面看待相關產品營收、獲利貢獻會持續成長。

建舜電前三季營收21.51億元、年減27.28％，下滑幅度較大主要是因為少掉已處分的互動資通，前三季稅後純益1.33億元、年增210％，每股純益1.24元。其中，第三季獲利大幅成長、毛利也回升至近20％，動能包括美系傳統拉貨旺季、部分第二季出貨遞延，以及匯率有利，和原物料銅、塑料價格下滑都有正面助益。

展望後續建舜電提到，高頻高速傳輸需求強勁，公司也積極跨入醫療手持裝置、工業IPC、元宇宙AR／VR防災、低軌衛星、太陽能等多元領域，明年有望陸續看到成果，對於未來營運展望不看淡。