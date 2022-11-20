ASML最強機台飆天價 200公噸運送大揭密

儘管全球經濟環境不佳，衝擊半導體需求，但荷蘭半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）依舊看好長期產業前景。韓媒報導，ASML新一代高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）設備，用於2奈米、甚至更小尺寸製程，預計2024年開始交貨，一台要價約3億至3.5億歐元之間（約台幣96.6億至113億元），目前大咖客戶包括台積電、英特爾、三星都已下訂。由於新一代 High-NA EUV曝光機比前一代體積大30%左右，重量超過200公噸，至少需要三架波音747分批運送。

韓聯社報導，目前極紫外光（EUV）機台可支持晶片製造商，將製程推進到3奈米左右，但若要往更先進的2奈米製程，甚至更小的尺寸，就需要高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）設備。

當前EUV數值孔徑為0.33，而High-NA EUV將數值孔徑提升到0.55，可以進一步提升分辨率（NA越大，分辨率越高），從0.33 NA EUV的13奈米分辨率提升到0.55 NA EUV的8奈米分辨率，透過多重曝光可達到2奈米及以下製程晶片的製造。

近年來，台積電、三星、英特爾在先進製程大戰打得火熱，紛紛大力投資更先進的3奈米、2奈米技術，以滿足高性能計算等先進晶片需求。而ASML新一代High-NA EUV機台就成為兵家爭奪的關鍵。

今年9月，台積電表示，2024年將取得ASML新一代High-NA EUV設備，其2奈米採用環繞閘極電晶體（GAAFET）架構，並於2025年量產，將是密度最小、效能最好的技術，業界也傳出首度採用High-NA EUV微影技術量產，進度可望超前對手三星與英特爾。

ASML透露，目前已接到多個EXE：5200（量產版High-NA EUV）訂單，包括三個邏輯廠和兩個記憶體廠；前者應指台積電、英特爾和三星；後者則為三星與SK海力士。

路透先前報導，ASML新一代 High-NA EUV曝光機，因為精密度更高、設計零件更多，比前一代體積大30% 左右，重量超過 200 公噸的雙層巴士，至少需要三架波音 747 分批運送。ASML最強機台將用於生產下一代晶片，終端應用領域涵蓋手機、筆電、汽車、AI 等。

（中時新聞網 吳美觀）

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