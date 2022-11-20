高通助攻 蘋果、Meta、谷歌搶食AR眼鏡

為消費性電子需求低迷不振尋找突圍新契機，包括蘋果、Meta、Google等科技大廠，已將眼光放在2024年的新應用上，尤其被視為能延伸智慧型手機功能，並跨入元宇宙領域的擴增實境（AR）眼鏡，成為兵家必爭之地。

最新的動態是，手機晶片大廠高通在2022年Snapdragon高峰會期間宣布，推出Snapdragon AR2 Gen 1平台，協助客戶打造AR眼鏡核心晶片，多家OEM廠商於平台進行產品開發，主要包含聯想、LG、OPPO、夏普、TCL、騰訊、小米等企業。

目前業界關注的另一焦點，是蘋果AR眼鏡的推出時機。市場人士指出，智慧型手機市場已趨飽和，如何找到手機之後下一個殺手級應用，已是各家系統大廠最大的挑戰，而隨著元宇宙題材發燒，虛擬實境業界普遍認為，消費性電子新時代有望開啟，並聚焦在蘋果AR設備的推出進程上。

蘋果執行長庫克今年來多次明確表示，蘋果正進行AR裝置研發，「AR領域是蘋果每天關注重點」，而蘋果App Store已有超過1.4萬個ARKit Apps，庫克強調，對AR領域及其可能造成的機遇，感到非常興奮，AR未來會觸及生活一切，對世界影響將與網際網路一樣深遠，且未來可能無法想像沒有AR的生活是什麼樣子。

高通方面，則從零開始建構及推出全球首款專為頭戴式AR的Snapdragon AR2 Gen 1平台，進一步擴展延展實境（XR）產品組合，以徹底改變頭戴式眼鏡的外型，並開啟真實世界／元宇宙相互融合的空間運算體驗新時代。

高通透過建立一多晶片分散式處理架構，結合客製化的矽智財（IP）區塊，以盡可能打造最薄的高效能AR眼鏡。AR2 Gen 1主處理器採4奈米製程，眼鏡中的PCB面積縮小40％，整個平台AI效能提升2.5倍，同時功耗降低50％，以協助打造功耗低於1瓦的AR眼鏡。高通說明，這讓使用者能在可長時間舒適配戴的眼鏡上，享受豐富的AR體驗，並滿足消費者和企業使用案例的需求。

據高通技術公司XR產品管理副總裁Hugo Swart表示，Snapdragon AR2是為了解決頭戴式AR的獨特挑戰，提供領先業界且可融入時尚外型的運算處理、AI和連接能力。隨著對VR／MR和AR的技術和實體的要求逐漸差異化，新平台代表了XR產品組合中另一個定義元宇宙的平台，協助OEM合作夥伴徹底變革AR眼鏡。

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