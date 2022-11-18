ASML在台投資 韓媒吃味:金額高出南韓4倍

韓媒報導，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）加碼投資台灣，明年將砸300億元蓋廠和設立研發中心，為艾司摩爾投資南韓金額的5倍，由於三星和SK海力士都使用ASML的極紫外光（EUV）設備，一直與台灣的台積電競爭激烈。台灣一直都喜歡和南韓比，不論是人均所得、經濟成長率或體育賽事等，這回國際大廠投資金額，台灣終於狠甩韓國了。

The Korea Times報導，艾司摩爾砸2,400億韓元（約1.8億美元）在南韓華城興建維修和工程師訓練中心，艾司摩爾執行長Peter Wennink日前赴韓國參加動土儀式。

華城為三星半導體生產基地，一旦艾司摩爾設廠完成，三星和SK海力士可望減少對荷蘭進口零件的依賴，並用當地人力在地維修晶圓生產設備。

但台灣消息稱，艾司摩爾要在台灣進行史上最大規模投資，明年將砸新台幣300億元（約9.35億美元），在新北林口興建生產和研發基地，有2,000名員工進駐。艾司摩爾在台投資規模為南韓的5倍。

艾司摩爾營運長Frederic Schneider-Maunoury拜會總統蔡英文時，盛讚台灣位居是全球半導體產業的領導地位，在全球先進製程中扮演著不可或缺的角色。他還強調，台灣是全球擁有極紫外光（EUV）微影設備規模最大的國家，「艾司摩爾將持續加碼投資台灣，支持台灣的顧客群和全球半導體產業。」

（中時新聞網 吳美觀）

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