分析「去台化」雜音 王美花:不應存在這議題

半導體龍頭大廠台積電被稱為「護國神山」，繼續將先進製程留在台灣也吸引國外半導體供應鏈大廠相繼來台投資，例如艾司摩爾（ASML）也將在新北市啟動在台最大投資案。王美花表示，這些國際大廠相繼來台、台灣持續成長壯大，所以不應該存在去台化的議題，台灣是國際夥伴、更是國際上重要的半導體生產基地。

王美花接受資深媒體人王時齊主持的YahooTV節目《齊有此理》專訪時分析，會有「去台化」的聲音，主要是三個原因，首先中國對台灣實施軍事演習之後，部分風險顧問公司提到台灣政治地域風險，其次就是世界各國的國家經濟戰略，因為有些國家在COVID-19疫情下遭遇過斷鏈危機，為了往後的供應鏈安全議題，像是美國前總統川普就提到回美國製造，「而製造業最難的就是半導體」，第三則是台積電的競爭同業會以台灣風險為由、遊說台積電的客戶轉單。

面對這樣的雜音，王美花強調，經過企業40多年來不斷的努力，不只是台積電堅持在台灣製造，也帶動整個供應鏈，包括封裝、測試，設備材料商都群聚在台灣，在台灣的半導體供應鏈就有上千家，這還不包括半導體相關建廠，「最厲害的半導體建廠技術就在台灣」。她認為，半導體供應鏈在台灣壯大，反而是台灣最重要的事情，因為台灣供應給全球這麼多半導體才能繁榮全球經濟與科技，當台灣持續成長壯大，「講去台化這根本不應該存在」，台灣自己也不應該有這樣的想法、我們是國際夥伴，更是國際上最重要的半導體生產基地。

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