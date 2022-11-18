谷歌輸了!ASML菜鳥年薪170萬 超狂福利曝

荷商艾司摩爾（ASML）規劃在新北市林口工一產業園區內新建廠區，將是ASML在台灣最大的投資，第一期投資金額至少三百億元。ASML決定加碼投資台灣，並預計在台灣今年招募1,100名工程師，新進碩士畢業新鮮人年薪加上加給待遇達160萬至170萬元，以英語教學走紅的知識型網紅阿滴曾直擊ASML台灣辦公室，有專屬的員工餐廳，提供超級豐盛又免費的自助餐，讓阿滴直呼在餐廳方面贏過谷歌。

阿滴過去曾突擊ASML台灣辦公室，有寬敞的空間配上大片落地窗環繞的高樓層視野。另外還有寬敞的Social Corner空間，備有美祿、咖啡機、烤麵包機等，以及免費員工餐廳，多樣自助餐菜色讓員工吃到飽，阿滴則透露工作環境跟位在舊金山谷歌的辦公室很像，而且員工餐廳比谷歌更好，辦公室環境與員工福利令人羨慕。

​在ASML工作12年的員工則說，他們採用ABW辦公空間，讓員工依據當下工作需求選擇合適的辦公空間，在這辦公沒有固定坐位，公司提供人體工學辦公椅、智慧電動升降桌、雙螢幕及螢幕手臂支架等，讓員工可以選擇最適合自己的辦公方式。

至於面試方面，ASML人資表示，公司是跨國科技企業，會有簡單英文面試，他們注重口說能力，至少要能夠很敢講、可以用英文與別人流暢溝通，擁有語言能力優勢十分重要。他也建議大學生可以透過企業實習累積工作經驗，最好也要有舉辦中大型活動的經驗，雖然ASML不是公關公司，但這些活動可以學到臨機應變、解決問題的能力，而這些經歷在面試過程都會有加分作用。

ASML官網則提到，隨著客戶在南部的策略性發展，持續擴大招募人才，預計台灣今年將招募1,100名工程師，年底將達4,500位員工，其中有近七成的工作將會落在台南，薪資方面，新進碩士畢業新鮮人年薪加上加給待遇達160萬至170萬元。

（中時新聞網 邱怡萱）

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