晶片法獨厚台積電? 黃崇仁怒了:太不公平

台版晶片法案昨（18）日通過，半導體業界大多樂觀其成，該法還涵蓋電動車、5G、低軌道衛星等領域，堪稱台灣科技業最強後盾；不過，對於新法中的定義，有業者質疑認為是獨厚台積電。有「九命怪貓」之稱的力積電董事長黃崇仁認為，先進製程、前瞻研發等字眼若帶有針對性，不公平也不合理，若不能對半導體企業一視同仁將反對到底。

台版晶片法案也就是《產業創新條例》第10條之2修正草案昨日通過，實施期限為2023年元旦起至2029年年底，內容主要針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，投資前瞻創新研發及先進製程設備，分別給予25%、5%投資抵減租稅優惠，兩者加總不得超過年度所得稅50%，包括電動車、5G、低軌衛星產業都適用，台積電、聯電、聯發科、日月光等台灣半導體公司都有望受惠並表示樂觀其成。

不過，目前關於「前瞻創新研發」和「先進製程」的定義，正如同官員所說的仍相當粗略，這引起力積電董事長黃崇仁不滿。黃崇仁表示，肯定政府照顧台積電產業且樂觀其成，但什麼是先進製程、前瞻研發，政府要說清楚；他認為，現在硬是冠上「先進製程」、「前瞻研發」這些用詞似乎只針對台積電或是少數設備供應商進行補助。

黃崇仁也表示，台灣半導體不是只有台積電，政府不能只為了獎勵台積電等少數公司，而不是對半導體廠一視同仁，這樣「太不公平也不合理」；他也強調，該法如果無法對在台灣扎根、擴廠的廠商，提出一體適用的獎勵，將以台灣半導體產業協會常務理事之名，串連其他理事反對到底。

（旺得富理財網 李澍）

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