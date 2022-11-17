立訊搶蘋果 和碩淡出?代工訂單移轉跡象曝

紅色供應鏈攻勢再起？大陸網路17日傳出消息，稱A股上市企業、大陸蘋果代工業者立訊精密，已在近期收購iPhone代工廠、和碩旗下昌碩科技位於上海浦東康橋工業區的部分廠房。消息人士指稱，立訊精密之後將帶領自己的員工進入該廠區。對此，立訊精密投資者關係處17日稍晚表示，收購如達到披露標準，公司將會公告。

和碩對此鄭重表示，外傳處分昌碩廠房「並無此事」，和碩新任雙執行長鄭光志、鄧國彥日前也信誓旦旦表示，和碩會努力維持身為蘋果第二大代工伙伴的地位，不僅增加研發、對客戶NPI（新產品試產）投入資源，更配合客戶共同從頭研發新產品、提供洞察。

但值得注意的是，和碩與立訊都沒有針對立訊員工進入和碩上海昌碩廠房做出澄清，據了解，立訊人員進入和碩廠房並非是空穴來風，應與蘋果預計在明年上市的XR頭戴裝置的代工訂單移轉有關。

業界人士表示，和碩是蘋果首款XR產品獨家代工廠，然而，這款產品硬體規格遠高於市面上所有高階XR裝置下，外界預期售價恐將高達2,000～2,500美元，訂單量可能了不起只有150萬台，對任何代工廠來說都很不容易賺錢。

雖然蘋果第二代XR頭戴裝置規格與售價都可望大幅降低，訂單量有機會明顯高於第一代產品，預計於明年第一季末量產，但和碩不再承接蘋果第二代XR頭戴裝置產品代工訂單，改由鴻海、立訊接手，而立訊更在蘋果邀請下，在和碩廠房以「實習」方式參與蘋果XR頭戴裝置的生產，這也是為什麼立訊人員會出現在和碩上海廠區部分廠房。

由於鴻海穩坐蘋果代工夥伴龍頭、後起之秀立訊急起直追，和碩在外界眼中頗有被夾殺之感，外界也不斷傳出和碩會逐步淡出蘋果的看法。

蘋果產品線整機組裝代工中，和碩為了集中資源以提高效率，僅以iPhone為主，XR頭戴裝置和碩也會在第一代產品功成身退後淡出代工，立訊則由AirPods開始打入蘋果整機產品組裝，躋身Apple Watch代工廠後，今年開始加入iPhone整機組裝代工行列，明年則新增第二代蘋果XR頭戴裝置，而除了整機組裝之外，立訊還提供蘋果大量零組件，如連接器、揚聲器模組、iPad與MacBook金屬機殼等，未來立訊如何擴大在蘋果整機組裝的足跡、和碩如何穩住地盤？都有待觀察。

2011年立訊透過收購方式首次打進蘋果產業鏈，成為iPad連接線供應商。

2017年立訊獲得AirPods整機代工資格，隨後成為AirPods最大的代工廠商。2020年立訊再透過收購台廠緯創旗下昆山緯新，拓展組裝業務，同時成為蘋果的第三大手機組裝企業。