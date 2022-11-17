台積高雄建廠帶動 半導體產業鏈廠加碼投資

高雄經發局長廖泰翔17日表示，高雄推動產業轉型升級，與中央合作打造南部半導體S廊帶，成功吸引全球半導體大廠台積電進駐楠梓產業園區設廠，並已動土興建中，預計113年開始營運。高市府日前更宣布串聯97家半導體廠商及在地15所大學資源，成立半導體S廊帶產學大聯盟，未來，整體半導體產值將達兆元規模，為高雄在地石化金屬、機電及服務業帶來龐大市場商機及轉型契機。

廖泰翔指出，台積電進駐楠梓產業園區，投資興建高雄廠，已於今年9月取得建照，並已動土進行廠區相關工程，如預期進度積極進行中，高雄副市長羅達生日前也親自前往工地，聽取台積電簡報，並責成經發局全力協助建廠。

他說，隨台積電高雄設廠定案，帶動多家半導體產業鏈關鍵大廠，都確定加碼投資高雄設廠或設立辦公據點，包括德商默克（Merck）、荷蘭商艾司摩爾（ASML）、美商台灣應用材料（Applied Materials Taiwan）、台灣帆宣等，其中，ASML、美商台灣應材在經發局協助下，現正進行辦公室選址作業。

廖泰翔指出，高雄市長陳其邁與中央合作打造半導體S廊帶，台積電進駐成為關鍵樞紐，吸引半導體上、中、下游完整產業鏈廠商投資高雄，日前半導體S廊帶產學大聯盟成立大會上，包括群聯、台積電、華邦電、穩懋、恩智浦、日月光、穎崴、華泰、默克等97家廠商出席參與。

此外，南亞科技、世界先進、ASML、台灣應用材料、科林研發、台灣帆宣及補丁科技等大廠代表也積極出席，凸顯半導體廊帶生態系更為完整與強韌，得以因應國際局勢變化。

廖泰翔強調，高雄積極推動產業升級轉型，累計各類型投資額近6,000億元，其中，半導體S廊帶成形帶動產業鏈發展成績有目共睹，台積電高雄廠現正興建中，以及帶動多家國內外供應鏈大廠進駐，建構完整半導體產業鍊及生態系。

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