DRAM廠Q3營收急凍 金融海嘯來次高衰幅

市調集邦科技指出，第三季DRAM產業總體營收為181.87億美元，較上季大幅衰退近3成，是自2008年因金融海嘯以來次高的衰退幅度。

由於消費性電子需求持續萎縮，第三季DRAM合約價跌幅不僅擴大至10％～15％，連原先出貨相對穩定的伺服器DRAM，客戶端亦開始出現庫存調節，拉貨動能較第二季明顯下滑。

包括三星、SK海力士、美光等三大原廠第三季營收皆低於第二季。三星DRAM營收季減33.5％達74億美元，衰退幅度為三大原廠中最大。SK海力士DRAM營收季減25.2％達52.42億美元。美光DRAM營收季減23.3％達48.09億美元。

集邦表示，三大原廠的營業利益率仍位於相對高的水位，但市場預期庫存去化至少要持續到明年上半年，獲利空間仍會持續被壓縮。

在產能規劃方面，因鏡頭的需求下滑，三星舊廠轉進CMOS影像感測器（CIS）的步伐已逐漸趨緩，加上明年P3L廠加入投產後產能將增加，但面臨庫存去化不如預期，將會放緩轉進先進製程速度，收斂明年產出成長幅度。

考量需求展望不容樂觀，SK海力士亦將放緩製程轉進速度，同樣保守看待明年產出成長幅度。美光由於1β製程技術難度的提升，加上市況積弱不振，量產時程亦延後，明年產出增長為三大原廠中最保守，且不排除在獲利快速萎縮後會出現更明確的減產行動。

台灣業者部分，南亞科因消費性DRAM產品比重高，且中國客戶占比明顯，第三季營收衰退達40.8％，衰退幅度在第三季前六大DRAM廠中最大。

南亞科已於第四季小幅減少投片，但轉進1A奈米的進度仍舊持續，預期明年上半年推出樣本，然客戶端因需求展望保守，導入意願可能並不積極，預計2024年才能明顯貢獻產出。

力積電營收計算主要為其自身生產標準型DRAM產品而不包含DRAM代工業務，DRAM營收衰退約40.0％，因消費性DRAM價格快速走跌，使得營收有較大幅度下滑，但若加計代工營收則衰退22.9％。

華邦電第三季合約價定價雖較為保守，但營收衰退仍有37.4％，主要是出貨量的大幅降低導致，第三季已降低台中廠產能利用率，高雄廠則因市況展望不樂觀，量產計畫略有推遲，高雄廠目前製程為25S奈米，並預計明年下半年導入20奈米。