股神千億買台積 童子賢：半導體利空不空

景氣寒冬已至、股市震盪加大，不過和碩董事長童子賢認為，巴菲特在過去兩個月默默買入台積電的ADR，是正面的訊號，看得出來投資之神肯定半導體的投資價值，代表產業利空不空。他也認為，目前業界與市場一片悲觀，但科技業只是冬藏、不是冬眠，冬天過後春天會再發新芽。

巴菲特出手顯示正面訊號

童子賢16日以玉山科技協會理事長身分出席《2022年國鼎論壇》人才高峰論壇，以「青年學子如何為自己儲備競爭力」為題發表專題演講。童子賢會後表示，明年的景氣是大哉問，目前戰爭、中國封控都造成貨物、人員無法自由流動，加上消費信心也受通膨、激進升息影響，景氣變數真的比一年前多，聯準會用這麼猛的升息來控管通膨，好像生病的時候吃抗生素一樣，看看明年夏天來臨前抗生素療程能不能結束，不然企業的經營壓力太大，以台灣為例，企業短期借貸利率漲了3、4倍，從不到1％漲到2％、3％。

不過他強調，巴菲特在過去兩個月默默買入台積電的ADR，是一項正面的訊號，代表由投資之神掌握的波克夏公司肯定半導體的投資價值，這也是產業利空不空的訊息，當然在調整的過程中，未來半年會是「幾家歡樂、幾家幾家愁」的狀況，有些產業需調整庫存，如PC、挖礦／加密貨幣，但是電動車、汽車電子、新一代的衛星與5G通訊，還是很暢旺，現在外界一片悲觀，但其實冬天過後，會有春天新的發芽。

科技業還沒有裁員的跡象

童子賢也指出，各大品牌直到今年才真正體認對中國清零的堅決態度，封控造成貨不能暢其流、人也不能隨意來去，連在大陸城市間出差都要隔離，工作效率會降低，對大多數外商來說都很難忍受，有不少外商有加速催促台灣夥伴在東南亞、印度布局，外商這次真的有急迫感，比過去都認真，而和碩印度廠過去一、兩年也被客戶催得很急，部分生產線已經動起來了。

美國大型科技企業多有裁員，童子賢表示，台灣科技業目前還沒有裁員的跡象，他認為「企業有社會責任，只要撐得住都不要裁員，要是隔年景氣好轉，人要找都找不回來」。