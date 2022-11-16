再次擊退三星！台積電獨吞高通新驍龍

高通（Qualcomm）宣布推出新一代頂級行動平台Snapdragon（驍龍）8 Gen 2，這回晶圓代工訂單全數獨家由台積電拿下，採用4奈米製程，這也是台積電連續兩度獨家拿下高通頂級手機晶片大單。

高通於美國夏威夷舉行一年一度的技術高峰會，由高通總裁暨執行長Cristiano Amon揭開序幕並宣布與Adobe擴大合作，讓開發者在驍龍及XR等平台都能使用Adobe軟體，緊接著進入本次技術高峰會重頭戲，宣布推出新一代頂級行動平台驍龍8 Gen 2。

高通本次在頂級行動平台驍龍8 Gen 2將使用台積電4奈米製程打造，且全數晶圓代工投片訂單將會由台積電獨家拿下，打破過往三星獨拿或至少拿下一半訂單以上的情況，這也是高通繼上一代驍龍8 Gen 1+之後，再度獨家委由台積電生產旗艦手機晶片。

據了解，三星與高通除了在手機晶片的晶圓代工有所合作之外，同時三星在旗下手機品牌也會採用高通行動平台，可見雙方合作關係不僅有半導體領域，在手機領域更是合作夥伴關係。業界更盛傳，高通在三星投片價格成本相比台積電低上不少，且三星採用高通晶片更有所折扣，雙方互惠互利。

不過，本次為何高通全數採用台積電的4奈米製程，而非使用三星4奈米製程？供應鏈推測，由於三星在推進到4奈米製程後，生產良率僅剩下5成不到，就連自家手機晶片Exynos也選擇退回三星5奈米投片量產，對比台積電在4奈米已經達到完全商用化的良率水準，加上相同製程生產效能又是台積電勝出，多數客戶自然會轉投台積電。

事實上，台積電在4奈米（N4）製程主要為5奈米（N5）的效能強化版，且今年蘋果已經在最新的iPhone 14 Pro系列導入台積電N4P製程打造的A16晶片，因此生產良率及效能都已經通過蘋果驗證，使其他客戶也相繼跟進採用台積電相同製程。

雖然高通行銷長Don McGuire在本次活動中透露，未來公司仍會持續採用雙晶圓代工政策，不過供應鏈指出，高通過去一向皆採取相同說法，主要目的為制衡兩家晶圓代工廠，並取得議價權，因此明年量產的3奈米製程高通手機晶片當前仍將由台積電再度拿下，但進入3奈米以下後，是否回歸三星仍未成定局。

（相關新聞見A3）