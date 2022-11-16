不甩美晶片殲滅戰？ASML瘋狂增產DUV

拜登政府上（10）月對大陸祭出最嚴厲晶片禁令，並呼籲日本、荷蘭政府加入相關制裁。知情人士透露，美國將進一步施壓荷商艾司摩爾 （ASML）禁止向大陸銷售用於成熟製程的DUV微影設備，但ASML並未因此放緩生產腳步，仍計畫三年內，產能增加到90台極紫外光（EUV）和 600台深紫外光（DUV）半導體設備。

ASML日前召開投資人會議，總裁暨執行長 Peter Wennink 和執行副總裁暨財務長 Roger Dassen 討論 ASML成長策略、產業趨勢、市場需求、產能計畫和商業模式等，以支撐公司未來營運發展。

ASML提到，儘管當前大環境不理想，為短期帶來不確定性，但長期晶圓需求和產能健康成長，尤其不斷擴大的應用和持續創新，為半導體市場注入成長動能。此外，各市場強勁成長，相關代工廠競爭激烈，以及技術上相互角力，推升先進與成熟製程的市場需求，晶圓產能也大幅增加。

ASML計畫調整產能以滿足需求，事先做好準備，打算2025至2026年，年產能增加到90台EUV和600台DUV系統；2027至2028年，生產20台High-NA EUV系統。

與2021年9月投資者會議相比，ASML指出，新發展計畫有機會達成更高的營運目標，如2025年營收約300億至 400億歐元，毛利率約在54%~56%之間；2030年，年營收約440億至600億歐元，毛利率約 56%~60%。

儘管拜登政府施壓ASML禁售大陸DUV機台，但該公司持續投入成熟製程設備增產，不受美方外力干擾影響。

外媒報導，目前ASML已經無法對大陸供貨最先進的極紫外光（EUV）微影設備，但美國持續推動此一禁售令擴大到成熟製程所需的設備。ASML的EUV機台雖然不能供貨大陸客戶，但仍可以向陸企銷售其他產品，受到華府最新晶片禁令的衝擊小於美國同業。

今年稍早，美國一直推動ASML禁止向大陸銷售浸潤式DUV微影設備，這類機台只比最先進的EUV落後一代。顯見華府打壓大陸不手軟，連成熟技術也企圖一併封殺。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

ASML證實 在台最大投資落腳新北市

ASML大擴產 4檔EUV概念股營運有看頭