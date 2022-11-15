下一個蘋果？巴菲特：世界離不開台積電

「股神」巴菲特又出手了，這次目標轉向蘋果重要供應商之一的台積電！巴菲特旗下波克夏公司披露，首度買進台積電ADR股票、價值超過41億美元（約台幣1280億元），受此消息激勵，台積電ADR盤後狂飆逾7%，而在台股交易的台積電也暴漲7.8%，市值重回12兆元之上。專家認為，巴菲特買台積電的理由是，「他相信世界離不開台積電生產的產品」。

綜合外媒報導，波克夏在向美國證券交易委員會 （SEC）提交申報文件顯示，該公司目前持有全球最大晶圓代工廠台積電的美股存託憑證（ADR）約6010萬股，價值超過41億美元。

波克夏在3062億美元的股票投資組合中，蘋果股票是最大的一筆投資。除了先前買進蘋果外，波克夏通常不會大舉押注科技股，這次大手筆投資台積電相當罕見。

受惠於蘋果等客戶強勁需求帶動下，台積電第三季獲利暴增80%。

持有波克夏股份、財務顧問公司Gardner, Russo & Quinn合夥人Tom Russo表示，「波克夏相信世界離不開台積電生產的產品，只有少數公司能取得龐大資本來提供半導體，而半導體對人們的生活越來越重要」。

波克夏從2016年開始購買蘋果股票，到2018年年中，累計持有蘋果5%股份，豪砸360億美元，而隨著2022年蘋果漲勢驚人，該公司成為巴菲特最大公開交易股票，按市值估計占波克夏投資組合近40%。

而蘋果最大供應商之一的台積電也進入巴菲特的投資組合，是否意味台積電也會成為下一個蘋果？

華爾街資本市場分析機構Seekingalpha指出，台積電資本支出增加，配息提高，加上本益比低，足以說明是經典的「巴菲特式」股票，可能在未來10年，實現巴菲特式的年回報率。

據FactSet數據，台積電在2021年資本支出為360億美元，預計到2024年將增至520億美元。隨著自由現金流從2021年的66億美元飆升至2024年228億美元，台積電的巨額資本支出預計將迅速得到回報。

全球晶片需求持續成長，到2025年，台積電銷售額的複合年增率將高達19%；更重要的是，2003年以來，台積電堅持每年配息，且近4年股息不斷增加。

儘管今年以來，台積電股價幾乎已經腰斬，但隨著11月科技股大反彈，股價也逐步回穩。

在過去20年，除了熊市和泡沫外，台積電為投資人帶來17到21倍的獲利；分析師預測，台積電未來投報率將不斷創高，可能意味著30年內通膨調整後的回報率為93倍。

台積電以往的合理本益比為19.7倍，目前本益比約11.3倍，處於相對低檔區。

（中時新聞網 吳美觀）

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