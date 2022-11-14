去台化系金A 蔡力行曝供應鏈漸進轉單海外

美中晶片戰牽動台海局勢，半導體「去台化」議題在台鬧得沸沸揚揚，如今聯發科（2454）執行長蔡力行等於證實了這個傳聞不假，他在美國接受路透專訪時表示，由於美中緊張，有些製造商擬將部分供應鏈遷出台灣，但只會「漸進」為之，還不會大規模轉單。他也強調，要晶片業完全撤離台灣是不切實際的，台灣仍是全球最重要的先進晶片製造重鎮。

聯發科上周五（11日）在加州索諾瑪谷（Sonoma Valley）酒莊舉行媒體活動，蔡力行在場邊接受路透專訪。他表示，正在全力拓展美國市場，目標是將業績提高至2~3倍，但未提出明確時間表。

蔡力行說，有些設備製造商巨頭已經要求晶片供應商要分散來源，比如要來自台灣、美國或德國、歐洲。他認為在這種情況下，若業務需要，「我們勢必得為同款晶片找尋多種來源。」他表示，這種情況已經發生，但規模不大。

聯發科的晶片來源，目前有3個地方，主要晶片給台積電（2330）代工，是台積電第三大客戶，部分舊款智慧機晶片給格芯，今年也下單英特爾震撼業界。台積電亞利桑那州的12吋晶圓廠預計2024年量產，蔡力行表示，等台積電美國廠開始運轉，聯發科就會下單。

今年7月，聯發科宣布結盟英特爾，將採用英特爾「Intel 16」製程，並用於智慧電視和Wi-Fi晶片，此舉讓業界跌破眼鏡，因為英特爾晶圓代工僅1年資歷，專家認為，換新代工廠勢必得有段痛苦的磨合期。但蔡力行告訴路透：「這對我們來說是非常大的事業，這可不是開玩笑的，我會每月親自監督進度。」蔡力行透露，將於2024年下半年在英特爾愛爾蘭晶圓廠量產。

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（旺得富理財網 馮恩惠）

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