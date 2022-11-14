友達、群創證實縮編 百名移工回國縮人力

雙11光棍節檔期雖然許多品牌都大力促銷自家電子產品，許多廠牌都祭出破盤價搶客希望可以降低些庫存水位；不過，包括面板雙虎友達（2409）、群創（3481）等消費性電子科技廠庫存仍然居高不下，低迷的景氣已經逼的業者開始縮編人力；像友達、群創近期證實開始從到期移工開始縮編人力，到期不續聘而回國的移工人數皆達百人之多。

從雙虎10月的業績來看，群創方面營收為156.18億元，月減8%，年減達41.7%，為近32個月次低，只比8月152.81億元稍微好點；友達營收171.76億元，月減5.5%，但年減幅度更大，達43.5%；儘管10月大尺寸電視面板報價止跌為升，但不足以彌補低迷的業績，雙虎第四季展望仍為保守。

頂著庫存壓力，雙虎目前仍採取嚴控現金流跟縮減支出的應對方式，並未將裁員刀口指向本土員工，但屬於補充人力性質的移工則陸續離廠。有人力仲介透露，面板廠今年景氣急轉直下，隨著邊境解封，前2年到期的人力陸續歸國，不再續聘，2公司離職移工都超過百人，等於變相縮減人力。

面對仲介說法，雙虎都證實這項消息並指出今年到期移工返國人數確實比較多，但確切人數並未透露；群創表示，移工屬於補充性人力，但受到先前邊境管制影響，今年到期離職員工確實較多，今年雖然開始重啟移工引進，但總量有限，群創都是以百人為單位，今年配額根本不夠，因此將等到明年擴大配額再行引進。

除了移工回國之外，雙虎也鼓勵員工休假，尤其，年節將近，因此像群創就鼓勵員工12月跟明年1月各多休2天假。

（旺得富理財網 李澍）

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