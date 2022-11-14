三星2023出貨擬砍3千萬支 手機鏈有壓

智慧手機市場銷售疲軟、庫存去化速度慢，不僅蘋果iPhone出貨受到影響，外媒最新披露，非蘋陣營龍頭三星也計畫將調降明年手機出貨，幅度達到13%，換算約砍單3000萬支，將鎖定中低階M與A系列訂單，聯發科、大立光、雙鴻、晶技等台灣供應鏈恐承壓。

根據外媒報導，三星內部規劃明年智慧手機生產目標為2.9億支，年減13%，其中高階機種S系列數量與今年相當，業界推測，三星縮減出貨目標鎖定作為銷售主力的中階機款M系列與A系列，換算約砍單3000萬支。三星對明年前景看法保守，市場擔憂手機動能恢復期將拉長。

三星中低階機種砍單，台系供應鏈恐遭波及，包括供應鏡頭模組的大立光、提供散熱模組的雙鴻、石英元件廠晶技等，而IC設計龍頭聯發科又與三星關係最密切，三星旗下14款手機與平板均採用聯發科晶片，市場推測，聯發科提供的手機晶片主要用於本波砍單重點A／M系列，恐不利後續出貨。

此外，受到中國河南鄭州封控影響，蘋果日前也宣布下調兩款高階機種調降iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的出貨預估，主要代工夥伴鴻海也預告將下調第4季營運展望，外媒預估，今年整體iPhone出貨量將減少300萬支，減幅約3.3%。





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