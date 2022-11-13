富采投資Micro LED 上看百億

Micro LED的應用及供應鏈逐漸浮出檯面，各大陣營積極鞏固LED晶片貨源，富采（3714）旗下晶電將借力錼創（6854），建立第一條Micro LED生產線，隨著Micro LED製造難度升級，富采將分三階段投入Micro LED產業，總投資規模上看百億。

對於陸資廠京東方斥資取得華燦光電第一大股東，富采認為，京東方是OLED的主力供應商之一，連京東方都不敢忽視Micro LED的應用，透過股權投資掌握Micro LED晶片，全球Micro LED的主要陣營已經躍上檯面，隨著Micro LED製造難度提升，晶片將成為戰略物資，富采集團規劃三階段投資Micro LED。

富采透露，第一階段在晶成半導體利用現有6吋產能，提供客戶做驗證，第三季晶成的Micro LED營收占比超過50％，營收逐月創新高，表現超乎預期。第二階段利用晶電現有廠房，建立Micro LED生產線，並借力錼創科技在Micro LED的技術、量產經驗，協助晶電裝機、導入量產，縮短學習曲線，該條生產線為晶電第一條Micro LED生產線，預計2023年底之前步入量產，今年底前雙方的合作正式展開。待產能放大，則進入第三階段興建全新的Micro LED廠，富采預估，三階段的總投資規模將上看百億元。

富采強調，Micro LED的應用走向二極，一是大尺寸TV及室內、室外顯示屏，一是小尺寸的穿戴裝置、AR應用，估計2025年大型顯示器的需求上看每月10萬台，約當一年百萬台的數量，富采希望在需求步入主升段之前，備好產能，未來整個富采集團所需的Micro LED晶片將由晶電操刀，巨量轉移則由錼創擔綱，面板端產能出海口則有友達（2409）、群創（3481）坐鎮。

Micro LED不只是在高階應用上具主流架式，相關供應鏈也已經成形，富采表示，從LED晶片、巨量轉移、面板端加IC，到終端品牌客戶，相比於過去的顯示技術，Micro LED更高度客製化，技術與製程需要高度整合，供應鏈的相關環節需要緊密合作，因此可見面板廠積極組隊鞏固晶片貨源。