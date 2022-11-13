疫別三年 台歐重啟6G合作

台歐盟合作因疫情闊別三年，即將重啟合作大門，雙方將於15日在台灣共同舉辦「臺歐盟6G SNS聯合研討會」，探討雙方未來合作方向，歐盟並規劃明年台灣舉辦Computex時組團來台，屆時，雙方將共同簽訂以6G為主軸的台歐盟合作備忘錄。

據了解，台灣為提前卡位6G全球商機，行政院科技會報辦公室已啟動「6G計畫」，由於全球6G標準尚未出爐，因此，台灣布局6G決定先從技術研發著手，結合經濟部、法人機構、及產業界的資源，已就技術、頻譜規畫、國際合作、網通資安、設備驗證測試等方向著手規畫，預計2025～2026年提出台灣第一個6G雛型系統（TrialSystem）。

由經濟部與歐盟執委會資通訊總署共同舉辦的「臺歐盟6G SNS聯合研討會」，擬結合台灣及歐盟的產學研界研發能量，探討歐盟6G智慧網路和服務（6G SNS）合作方向，將成為促成台灣及歐盟6G合作的前哨站，台廠並可藉此接觸歐盟電信商、提前卡位6G商機。SNS是歐盟規模最大的6G研究創新計畫，也因此，這場會議吸引了國內重量級廠商包括聯發科、中華電信、和碩、仁寶、廣達、雲達、正文、啟碁、耀登、明泰積極報名參加，歐盟6G IA主席Colin Willcock及歐盟執委會通訊總署官員將以視訊方式參與研討會。

而歐盟為為促成與台灣深化合作6G，明年將特別在Computex展舉辦「歐盟創新周」，歐盟相關廠商及官員將組團訪台，台灣及歐盟亦規畫正式簽訂合作備忘錄，深化雙方合作關係。

歐盟與台灣從2014年開始展開合作，歐盟為與台灣合作，還特別在歐盟推展5G最重要的「展望2020（Horizon 2020）」計畫，為台灣成立了「主題式開放徵案」(Targe ted Opening Call)，讓台廠有機會與歐盟國家的電信公司或廠商合作開發5G相關產品、甚至在5G標準上共同合作，台灣也為此組成了分別在毫米波、車聯網、工業4.0、超密度網路、行動邊緣運算、虛擬化應用平台領域的六支國家隊與徵件，並促成鴻海等多家台廠與歐盟合作。

延續Horizon 2020的Horizon Europe（FP9），則是將台歐盟合作擴大至「超5G」(B5G，Beyond 5G)甚至6G產業鏈合作，合作期從2021～2027年，但受到疫情影響，台歐盟中斷三年、終於重啟協商合作大門，台歐盟6G產業鏈串接合作正式啟動，對於台灣資通訊產業意義重大。

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