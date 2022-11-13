聯發科蔡力行：半導體將迎來多元成長時代

聯發科（2454）舉辦海外高峰會，由副董事長蔡力行親自開講，他表示，過去五年聯發科累計在研發上投入高達140億美元，展望未來，預計半導體產業將進入一個「多元成長時代」，期盼4～5年後，將看到聯發科技會成為一個更好、更宏大的企業。

蔡力行表示，聯發科持續在高性能表現、高能源使用效率、高連網速率三大領域上努力，推動最新標準及功能，預計2022年投入約40億美元在先進研發上，過去五年更累計高達140億美元的投資金額。未來聯發科將繼續投資於先進SOC 和運算技術開發，有效地平衡超強性能和智慧功耗，另外還包括關鍵連網技術，如5G、Wi-Fi、藍牙、衛星等技術 ，驅動未來的成長。

蔡力行談到，全球現在處於「波動、不確定、複雜和模糊」（Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguity，簡稱VUCA）的世界， 對聯發科而言，並不會慢下腳步，將持續耕耘先進科技、產品組合及客戶關係，在動態的市場下，更深的紮根以站穩腳步。

展望未來，蔡力行表示，預計半導體產業將進入一個「多元成長時代」，回想2008~2009年，半導體行業由三大類別PC、行動裝置和消費型產品市場主導，各類別約占20%左右；預測到2026年，隨著車用電子、資料中心、儲存裝置等新領域的增長，將可看到一個更平衡、不那麼集中的市場面貌，各類別約貢獻10~12%的比重，波動性較低，市場變得相對穩健。

蔡力行強調，聯發科將繼續投資於關鍵技術和深耕客戶合作夥伴關係，期盼4-5年後，將看到聯發科技會成為一個更好、更宏大的企業。

（時報記者王逸芯台北報導）