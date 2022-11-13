疫情帶動線上學習、OTT、行動支付及實體業者轉進網購

大數據公司旗下的數據內容媒體「DailyView網路溫度計」公布洞察報告，新冠疫情帶動線上學習、線上影音OTT、行動支付等產業大幅成長，並加速實體業者搶進網購通路。

大數據公司日前舉辦「2022第五屆網路口碑之星」頒獎典禮，並公布多項網路數據洞察。該公司調查期間為2021年7月至2022年6月。針對網路聲量及口碑蒐集，包括網路的討論及網友評比等，是一份綜合質化與量化的網路輿論分析報告。

大數據公司表示，疫情帶動不少網路應用大幅成長，幾個明顯的指標，首先看到的是，實體通路業者積極佈局電商事業，在2019年時，實體通路布局電商相關論量僅占5％，但近一年已經提高至17％。尤其是知名連鎖超市全聯的網路討論聲量，首度擠進電商平台前10名。

另外值得一提的是，疫情期間因為居隔、居家上班上課等因素，帶動線上學習產業的蓬勃發展。根據資策會MIC在2021年的統計，四成用戶在線上平台學習，而付費的比例年增15％。

疫情期間新崛起不少線上學習平台，像是Hahow學校、PressPlay等。資策會2022年的統計，網友最願意的付費項目為進修和學習，其中職場技能相關的占41％，聲量最高，其次為經營管理達38％，有商用外語為15％。

而電子書也在疫期情期間內大賣。以樂天旗下電子書Kobo來說，在疫情期間註冊會員成長5成，受惠於與大型電商PChome24h購物的合作及網紅意見領袖的推薦，該產品的網路聲量也大幅成長79％。綜合整體來看，電子書的相關討論聲量，2020年至2022年的兩年間，大幅成長44％。

第三個亮點為數位支付的成長顯著。根據萬事達卡的統計（2021年），行動支付重度使用者（每天一次）的成長率以中高齡者（61~65歲），成長16％最高，超過其他年齡層。

至於線上影音更是大幅成長。2021年聯合信用卡中心就公布數據表示，國人刷卡追劇的筆數，較前一年成長54％。而大數據公司則是觀察疫情兩年期間（2020年~2022年）線上追劇相關網路討論聲量，大幅成長43％。

另外，疫情加速全球達成永續發展共識，在政府推動、媒體報導、企業跟進下，ESG聲量持續上揚。總言之，網路購物、環保永續、數位支付及數位閱讀，有望成為「疫」後新常態。