華邦電中科廠減產 董座:市場需求這時回溫

記憶體廠華邦電（2344）12日舉行家庭日，面對半導體生產鏈持續進行庫存調整，華邦電預期第四季需求轉淡，台中12吋廠將啟動減產三至四成，高雄廠後續新產能拉升時間也將遞延。華邦電董事長焦佑鈞表示，明年上半年庫存去化告一段落後，預期明年中市場需求可望浮現，下半年表現若非常好，明年還會是個好年。

焦佑鈞表示，新冠肺炎疫情爆發以來，已造成生活型態改變，推升消費者對電子產品需求，帶動2020年下半年到2022年上半年記憶體需求暢旺。原本業界就預期在疫情趨緩後，今年下半年需求會開始走下坡，但年初爆發俄烏戰爭，造成後續出現全球通膨，導致下半年需求變動更加的戲劇化。

焦佑鈞表示，因為電子生產鏈先前發生晶片缺貨情況，系統廠因此多備庫存，扭曲過去二年的市場供需狀態，如今供應轉為順暢後，就將安全存貨水位往下調整，進而加重市場不景氣。

焦佑鈞指出，過去二年的需求是消費者真正需求，同時加上建立安全庫存的需求，現在下滑的需求則是庫存去化及需求下降加總的結果，等到生產鏈庫存調整結束，真正需求就會浮現，預期時間點落在明年中，只不過當真實需求開始反應，也不會像過去二年疫情期間這麼強勁。

焦佑鈞表示，對華邦電來說，今年前三季營運非常好，明年上半年雖然可能轉差，但期待明年下半年若能表現非常好，明年還會是個好年。

華邦電總經理陳沛銘表示，第四季市場需求需求的確疲弱，10月會是今年最淡的月份，在客戶拉貨放緩下，台中12吋晶圓廠已啟動減產三至四成，將人力等資源調至將全產能拉升的高雄廠，而由品牌廠客戶釋出的訊息來看，預期市場需求可望在明年第二季開始回溫。

陳沛銘表示，華邦電高雄廠預計今年底或明年初能達到月產能1萬片，並導入25S製程生產利基型DRAM，但受市況放緩影響，產能拉升至2萬片的時間點會遞延半年，預計明年下半年開始進設備裝機，2024年開始進入量產。

美國日前對中國半導體產業配大管制，焦佑鈞認為對華邦電影響不大。陳沛銘則指出，中國業者合肥長芯原本可能切入利基型DRAM市場，如今看來中國無法積極投資先進製程，對華邦電將帶來長期好處。

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