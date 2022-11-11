伺服器需求強 廣達Q3賺92.54億 史上第三高

受惠於伺服器表現亮眼、業外也美，廣達第三季獲利意外走揚，稅後純益以92.54億元創下歷史第三高，EPS為2.54元。廣達預期第四季與明年筆電都是向下趨勢，伺服器需求在經濟逆風下還是強強滾，不僅第四季優於第三季，明年更可望延續雙位數成長，但成長率應不如今年。

廣達召開法說會公布第三季財報與展望，廣達表示，受惠於單季營收創下歷史新高、新台幣貶值與高毛利率的伺服器、車用第三季表現優於預期，毛利率5.61％、低於去年同期的歷史新高6.76％，但營業毛利以214.51億元創歷史新高、年增21.3％，對比飽受上海封控干擾的第二季，第三季毛利率季增近1.1個百分點，然而在研發與各種費用都在高點下，營益率為2.69％、遠低於去年平均值3％上，比上一季進步約1.3個百分點。

廣達第三季不僅業內優於預期，匯兌收益高達25.4億元，帶動業外獲利來到31.34億元的相對高點，然而在所得稅費用大增下，稅後純益92.54億元，比去年同期的獲利歷史新高年減1.3％，但比上季大增133.5％，是歷史第三高，EPS為2.4元，累積前三季稅後純益為199.71億元，年減18.1％，EPS為5.18元。

在筆電需求持續委靡下，廣達預期，第四季筆電出貨量將季減15～20％，全年筆電出貨量則將年減20～25％，明年筆電出貨量趨勢也將維持向下，但年減幅度則可望比今年收斂。

相較於筆電不振，廣達認為伺服器需求仍是「強強滾」，不僅第四季伺服器出貨將優於第三季，明年伺服器能見度也相對明朗，可望繼續維持雙位數百分比年增，不過，在今年比較基期已高與經濟逆風下，成長率將低於今年，而在車用電子方面，今年是廣達車用電子真正起飛的元年，車用電子成長性遠高於所有的產品線。

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