終端消費需求下滑 仁寶Q3獲利年減53％

仁寶受惠於新台幣貶值與零組件供應順暢、成本下滑，雖然筆電出貨量明顯季減、年減，第三季毛利率卻增至3.8％，比上一季增加0.2個百分點，更比去年同期成長0.6個百分點，不過受到運費相對貴、研發費用高影響，營益率為0.8％，比上季小增0.1個百分點、年減0.3個百分點，代表本業獲利的營業利益絕對值則是年減38％，稅後純益為20.4億元，比去年同期的獲利高點腰斬，與上季則幾乎持平，EPS為0.47元。累積前三季稅後純益為62.14億元、年減34％，EPS為1.43元。

（工商時報 吳筱雯）

筆電代工廠仁寶今天公布第3季財報，受到終端消費需求下滑、運費增加及通膨影響，歸屬母公司業主稅後淨利新台幣20.4億元，季增1％，年減53％；每股盈餘0.47元。

仁寶另公告，擬透過間接持股100％子公司Billion Sea Holdings Ltd.投資6,000萬美元（約新台幣18.7億元），於越南投資設立持股100％的越南子公司Compal Electronics （Vietnam） Co., Ltd.，藉此擴充產能。

仁寶發布重大訊息表示，將藉由Compal Electronics （Vietnam） Co., Ltd.，以不超過3,000萬美元，取得預設生產基地的土地使用權。

仁寶今年第三季合併營收為2,910.32億元，季增10％，年減14％；在營運效率及管理持續精進下，營業毛利達109.84億元，季增14％，年增3％；毛利率為3.8％，季增0.2個百分點，年增0.6個百分點；營業利益22.45億元，季增14％，年減38％；營業利益率0.8％，季增0.1個百分點，年減0.3個百分點。

今年前三季仁寶累計合併營收8,245.4億元，年減5％；營業毛利303.95億元，年增5％；因營業費用仍偏高，營業利益為70.32億元，年減25％；歸屬母公司業主稅後淨利62.14億元，年減34％；每股盈餘1.43元。

（中央社）

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